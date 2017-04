Caballero se pone a tono y su vuelta está cerca

Aunque ha pasado ya el tiempo esgrimido por el club en el parte médico emitido, Carlos Caballero ya vez la luz al final del túnel. El madrileño, que se lesionó durante el encuentro de la jornada vigesimoctava ante el Gimnàstic, se puso a tono ayer junto a Javi Poveda y podría estar con el grupo antes de acabar esta semana.

La vuelta al trabajo tras la jornada de descanso del martes dejó la alegría de ver muy activo a Carlos Caballero en sus ejercicios de recuperación junto a Javier Poveda. Su puesta a punto sigue su curso y ya está cerca su reaparición en el verde. Eso sí, ya se ha cumplido el tiempo de baja que dio el club en el comunicado sobre la lesión del madrileño, en el que se indicaba que estaría alejado de los terrenos de juego "unas seis semanas de baja por una rotura muscular de grado II-III en el semitendinoso de la pierna izquierda". Ese periodo finalizó el pasado domingo pero Carlos ya cuenta las horas para volver a reintegrarse al resto del equipo.

Bergdich, con permiso del club, fue el gran ausente de la sesión; Moha entrenó con el 'B'

Con Caballero trabajando al margen, la vuelta al trabajo dejó las ausencias de Bergidch y Moha Traoré. El francomarroquí no estuvo presente en la Ciudad Deportiva, al contar con permiso del club para ausentarse de la misma. Sin especificarse el motivo, lo normal es que vuelta a estar disponible para Carrión desde hoy mismo.

Por otro lado, el delantero del filial, máximo goleador del segundo equipo en la categoría de bronce con 10 tantos, sigue sin contar para Carrión tras el rifirrafe de la pasada semana con Javi Lara. El africano, que sí estuvo convocado para el duelo frente al Almería, fue descartado para la citación del pasado domingo ante el Mallorca, en la que sí entró Alberto Quiles, aunque no jugó en el Iberostar Estadi. No obstante, el onubense se mantiene a las órdenes de Luis Carrión, que también contó con Javi Galán, Esteve, Valera y Marc Vito durante la sesión de ayer. El que no estuvo fue Moha, que tuvo que ver el entrenamiento del primer equipo desde el campo de al lado, donde se estuvo ejercitando a las órdenes de Jorge Romero tras jugar con el filial en El Arcángel ante el Mérida, partido que ganó el CCF B con un tanto del africano.

Con Moha aparentemente castigado, las otras ausencias que contó el técnico catalán ayer fueron las habituales de Domingo Cisma y Piovaccari. El lateral hispalense ya trabaja en la recuperación de la lesión de ligamento de la rodilla, que lo tendrá apartado ya hasta la próxima temporada. Por otro lado, el italiano, que sufrió ante el Elche un esguince de grado II-III en su tobillo izquierdo, trabaja en el estadio con la idea de llegar a tiempo para los último compromisos ligueros. El club apuntó que estaría cinco semanas de baja, por lo que su regreso al verde será ya para mediados del próximo mes.