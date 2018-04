Alma, pasión y fuego lento

Con alma, pasión y cocción a fuego lento, cualquier plato te eleva a las estrellas sean cuales sean los ingredientes. Y eso es algo que José Ramón Sandoval, que lleva la cocina en la sangre, lo sabe a la perfección. Por eso, aunque tiene entre algodones a Aythami y Sergi Guardiola, dos elementos clave en su esquema, el técnico se conforma con ver esta tarde en el campo una buena ración de todo ello, pues es la fórmula más correcta para batir al Lorca y abrir, de una vez por todas, las puertas de la permanencia. Porque con los resultados ya dados, y siempre que los blanquiverdes cumplan con su parte del trato ante un rival prácticamente desahuciado, la salvación quedaría a apenas dos puntos de un equipo que ha pasado a depender de sí mismo a escasos dos meses para la conclusión de la competición. Y eso son palabras mayores aunque siga en la antepenúltima posición, sin cumplir con el primer objetivo marcado por el técnico madrileño a su llegada al equipo hace ya dos meses, que no es otro que crecer en la clasificación dando caza a la Cultural Leonesa, que ayer hizo un buen favor al asaltar el Mini Estadi.

Pero el panorama, sin confianzas que nublen la vista, no puede ser más alentador. Después de parecer condenado al descenso hace apenas mes y medio, el Córdoba tiene hoy en su mano volver a ser un equipo de plata la próxima temporada. Puede sonar raro viendo que la distancia con la permanencia se mantiene a cinco puntos tras la derrota ayer del Barcelona B, que ha pasado a ser la frontera entre el fracaso y el éxito después de que el Almería puntuara el viernes en Carranza. Pero de ganar hoy el CCF estaría ya a distancia, entre otras cosas porque tiene que recibir a los rojiblancos, y eso abriría de par en par una puerta que hasta la fecha permanecía cerrada con llave.

Claro está que para hacer cuentas, todo pasa por engordar hoy los números a domicilio del peor visitante de toda la categoría, un Lorca que apenas ha sumado cinco puntos en sus 17 salidas -ganó en Tarragona (0-2) a finales de noviembre, y empató en Alcorcón (1-1) y Cádiz (0-0)-, si bien apurará hasta el final sus remotísimas opciones de salvación. De momento, la pasada semana ya sorprendió a un aspirante al ascenso como el Granada para cerrar una serie de 16 partidos sin ganar, algo que sin duda habrá mejorado el estado de ánimo del equipo que dirige Fabri. No será al único enemigo al que robará puntos de aquí al final de la competición, ni mucho menos, por lo que toca andarse con mucho ojo y ofrecer la mejor versión posible para evitar que uno de esos sustos sea en Córdoba.

Precisamente ese objetivo de recuperar la imagen de bloque sólido y solidario, y dominador en las dos áreas es el que persigue Sandoval, que no terminó nada contento de lo ofrecido por los suyos la pasada semana en Los Pajaritos de Soria, cuando el exceso de relajación recuperó pasajes que parecían ya olvidados para alegría del cordobesismo. No parece que el preparador de Humanes vaya a agitar un once en el que viene confiando, si bien tampoco se descarta algún cambio -sobre todo en esa posición de medio organizador todavía sin dueño que en las últimas semanas han hecho suya Aguza y Álvaro Aguado- que acompañe a una variante táctica más que factible. Sobre todo teniendo en cuenta los errores (y los aciertos) cometidos hace un par de semanas ante el Oviedo, ya que todo indica que el Lorca se presentará también en El Arcángel con una línea de tres centrales y dos carrileros que fortalece su portería a la hora de defender y amenaza la contraria cuando toca atacar.

Pero más allá de sistemas y de hombres, pues no hay que olvidar que Aythami y Guardiola llegan muy justos tras una semana en la que han sido mimados para que puedan jugar de inicio -alguno podría descansar-, lo importante es la actitud que muestre el Córdoba. Y eso parece un factor garantizado teniendo en cuenta la situación que se le ha presentado y el ambientazo que El Arcángel volverá a vivir. Dos motivaciones más para poner en el verde todo el alma, aliñarla con un toque de pasión y dejarla cocer a fuego lento, pues seguro que así el resultado es satisfactorio.