Ahora sí sueña con el salto

Con su victoria de la pasada jornada ante el Zaragoza, el Tenerife ha firmado su mejor primera vuelta de los últimos años, comparable con la de la temporada 08-09 que terminó con su último ascenso a Primera División. Esa campaña, con José Luis Oltra en el banquillo, alcanzó el ecuador segundo, con 34 puntos, cuatro más de los que tiene ahora, aunque esos 30 le dan para estar a las puertas del play off.

El conjunto chicharrero vivió un verano movido en lo institucional, incluso pasó por unas elecciones presidenciales en las que salió reelegido Miguel Concepción. Pero al frente del equipo se mantuvo José Luis Martí, que llevó al equipo a acariciar la zona de play off la pasada campaña y que tiene marcado el objetivo del ascenso. El técnico mantuvo la columna vertebral, incorporando a jugadores como Iñaki, Edu Oriol, Camille o Falcón. En el mercado de invierno, no sólo no ha incorporado aún a ningún refuerzo, sino que ha abierto las puertas a Marc Crosas y Jairo.

sin balón

El Tenerife es un equipo con las ideas muy claras y con muchos argumentos, sobre todo ofensivos. Es rápido, vistoso y sólido, con buen trato al balón. Martí dibuja tácticamente un 4-2-3-1, que por momentos convierte en un 4-4-2.

Con Dani Hernández titular en la portería, el técnico coloca por delante una línea de cuatro en la que Raúl Cámara es fijo en el lateral derecho, con la alternativa de Edu Oriol. Por la izquierda, la lesión de Iñaki deja la titularidad a Camille. Ambos laterales destacan por ser rocosos, pues mantienen la posición, marcan y frenan bien al rival y, aunque no se prodigan en exceso en ataque, crean peligro cuando desdoblan al jugador de banda y colocan buenos centros.

Para el centro de la zaga, aunque podría mantener a Germán y Jorge, la recuperación de Carlos Ruiz ofrece mayores alternativas a Martí. Los tres se muestran expeditivos, contundentes, con buen juego aéreo y calidad para salir jugando el balón desde atrás.

El trabajo, la solidaridad y el esfuerzo colectivo que exige el técnico en la recuperación del balón permiten a la zaga estar siempre bien colocada, aguantando los ataques rivales y siendo una de las menos batidas de la categoría.

con balón

En el centro del campo, Martí suele apostar por un doble pivote en el que Vitolo y Aitor Sanz juegan siempre que están disponibles. Tras la salida de Crosas, Alberto es el recambio ante cualquier contingencia. Los tres ofrecen mucho trabajo cuando su equipo no tiene el balón pero, al mismo tiempo, tienen un buen ramillete de recursos técnicos para iniciar el juego.

Las bandas son propiedad en la actualidad de Suso y Aarón, dos jugadores verticales, profundos y con clarividencia para asistir y anotar, sobre todo el primero. Por dentro suele moverse Amath, auténtica revelación que, según convenga, juega junto o por detrás del punta de referencia. El senegalés presiona la salida de balón del rival y tira continuas diagonales, siendo rápido y descarado cuando tiene el balón. Con el hondureño Choco Lozano cogiendo minutos tras su lesión, Cristo González está siendo el punta de referencia, poniendo al servicio del equipo su movilidad y capacidad de asociación con los futbolistas que llegan desde la segunda línea.

lo mejor

Contundencia defensiva.

lo peor

Obsesión por salir con el balón.