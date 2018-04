"Ahora hay que dar valor a todo el trabajo hecho"

José Ramón Sandoval ha asegurado en la previa del choque ante el Sevilla Atlético que este partido es la oportunidad de "darle valor a todo el trabajo hecho". "El filial viene de una racha positiva ahora. Son un equipo con desparpajo, con juego agresivo y que hace muchos esfuerzos, con muchas transiciones. Tenemos que llevar el partido a lo que queremos, que es ganar los tres puntos. Si somos capaces, es continuar con el trabajo que llevamos", ha indicado Sandoval, que cree también que "ahora hay un pequeño margen de error, y tenemos que quitar un poco de responsabilidad a los jugadores y que jueguen como lo han venido haciendo".

El preparador madrileño espera un partido que "no tiene nada que ver con el Lorca. Todos hemos aprendido que la clasificación no sirve para medir un partido. Es un equipo muy diferente al Lorca. El filial va a ser atrevido, intentará sacar el balón jugado. Y nosotros tenemos que pensar en los 93 minutos, no querer meter el tercer gol antes que el primero. Necesitamos estar ordenados, saber en qué fases le podemos hacer daño al rival".

El técnico ha desvelado además que Bambock jugará desde este fin de semana con el Córdoba B, para ayudar a la salvación del filial blanquiverde. "A Bambock en principio le sorprendió que le pidiéramos jugar con el filial, pero luego el chico lo entendió y está a disposición del club. Es un jugador del club y tiene que competir. Él no pierde el hilo del primer equipo pero sabe que tiene que estar ahora mismo en el filial. Él tiene que saber que pertenece al Córdoba, juegue en el equipo que juegue", ha apuntado Sandoval.

El preparador madrileño ha asegura que ya tiene el once inicial decidido, aunque podrían variar sus planes si prosperan los recursos que el club presentó a las sanciones de Guardiola y Loureiro, cuya resolución se espera para esta tarde. "Tengo confianza en todo el plantel. Desde que he llegado, el jugador que ha salido ha respondido muy bien. Yo sé que los que vayan a salir al campo lo van a hacer bien y lo van a dar todo. Los jugadores se están adaptando muy bien a lo que les pedimos. Ahora mismo tengo total tranquilidad de la gente que va a estar. Esto lo vamos a sacar todos, no sólo algunos. Es importante que nadie sea imprescindible", ha indicado el técnico al ser cuestionado por las bajas.