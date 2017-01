El 'tripartito' y el PP enfrentan su modelo de ciudad a cuenta de los presupuestos

La aprobación ayer en el Pleno de manera inicial de los presupuestos del Ayuntamiento para 2017 dejó en evidencia los dos modelos de ciudad que defienden el cogobierno de PSOE e IU con Ganemos por un lado y el PP por otro, pues mientras los primeros defendían que eran las mejores cuentas para las personas, los populares advirtieron de la deriva económica del Ayuntamiento y de la falta de inversiones para la ciudad. Los presupuestos, como ya estaba claro tras el acuerdo que alcanzaron PSOE, IU y Ganemos el lunes por la tarde, se aprobaron con el voto a favor de estos tres grupos y con el rechazo, además del PP, de UCOR y Ciudadanos. El cogobierno rechazó todas las enmiendas de la oposición -entre todos sumaban 36 propuestas- salvo una del PP relativa a la consignación de los grupos municipales.

La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, defendió que las cuentas "profundizan en las políticas de izquierdas, que ponen el foco en las personas" y destacó el incremento de ayudas "para los que peor lo están pasando", así como en la recuperación de las empresas públicas. Sobre las advertencias del PP por el incumplimiento de los criterios financieros como la regla de gasto dijo que "eso no es tan importante, no es nada más que un invento del PP que no tiene sentido y es un ataque frontal a la política local". Frente a ello, el portavoz del PP, José María Bellido, volvió a insistir en que el incumplimiento de la regla de gasto conllevará a un nuevo plan económico financiero y, por tanto, "a la pérdida de las competencias que no son propias, como cooperación o igualdad". Así, insistió en que se trata de unos "presupuestos irreales, hechos sólo para la mitad de Córdoba" y que no incluye "ningún proyecto nuevo ilusionante" y ni siquiera recupera algunos de los anteriores como el Cercanías o el Pósito. "¿Hay alguna línea sobre la ciudad logística o Rabanales 21?, se preguntó Bellido, quien también requirió al cogobierno si "están contentos con lo que están haciendo".

El viceportavoz del PSOE Emilio Aumente abundó en la idea de su socia de gobierno y pintó estos presupuestos como "magníficos" para lograr el reto de "la ciudad más amable". Lo mismo pasó con el viceportavoz de Ganemos, Alberto de los Ríos, que demostró la buena sintonía con el cogobierno a pesar de los supuestos encontronazos de los últimos días. Así, defendió unas cuentas "centradas en las personas y con el foco en lo local, el medio ambiente y la municipalización de los servicios".

El concejal de UCOR Rafael Carlos Serrano lamentó el "poco esfuerzo" de negociación con el resto de los grupos y defendió sus propuestas, entre las que destacan el incremento de porteros en los colegios o carriles bici. El portavoz de Ciudadanos, David Dorado, lamentó la falta de participación.