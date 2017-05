El nuevo plan de tráfico del Centro comienza a destiempo y sin señales

La zona Centro de la capital estrenó ayer un nuevo plan de tráfico, debido a la peatonalización de la calle Capitulares. Unas modificaciones que, a más de uno, le pilló de sorpresa cuando intentaba salir de su casa y tenía que dar media vuelta al comprobar que no podía hacer el recorrido habitual. Este nuevo plan de tráfico -lo que ha empezado es su primera fase- ha provocado que desde ayer las calles Pedro López, Gutiérrez de los Ríos, Fernán Pérez de Oliva y Arroyo de San Andrés cambien totalmente de sentido. Unas modificaciones que a primera hora de la mañana muchos evitaron, ya que las señales de tráfico no estaban instaladas. Una situación que fue cambiado a lo largo de la jornada de manera paulatina, hasta que las nuevas señales fueron ubicadas de manera correcta. Se trata de un proceso que se lleva a cabo así, según aclaró el edil de Movilidad, Andrés Pino, quien detalló que las primeras señales se fueron detallando en la Axerquía.

Esta primera fase, además, contempla la instalación de una cámara ponemultas en la calle María Cristina. Por cierto, la señal que advertía de la presencia de esta cámara y de quién tiene permiso y quién no para transitar por esta pequeña vía permaneció tapada durante buena parte de la mañana y no fue hasta pasadas las 13:00 cuando se descubrió. Según Pino, fue ésta la última señal que se destapó. En este mismo punto, además, dos agentes de la Policía Local pasaron buena parte de su turno intentando resolver las dudas de los conductores, que no sabían si acceder o no o si la cámara estaba ya en funcionamiento, algo a lo que realmente no pudieron contestar.

Cerca de ese cruce dos taxistas conversaban acerca de los cambios que trae aparejados este nuevo plan de tráfico. Uno de ellos señaló que "todos los coches, ahora, van a ir a parar hasta la calle Hermanos López Diéguez y va a ser conflictivo para los vecinos", mientras que otro expuso el caso de alguien que viva en plaza Regina y "quiera ir, por ejemplo, a la plaza de la Almagra". Así, detalló que "tendrá que dar una vuelta muy grande, ya que tiene que ir por Diego Méndez, el Realejo, subir a las Tendillas, coger Diego López y la Corredera para llegar a la plaza de Almagra". Junto a este caso, el taxista aludió a las personas mayores que, por ejemplo, vivan en San Pedro y tengan que ir hasta el centro de salud de Lucano.

La presidenta del Distrito Centro, Juana Pérez, por su parte, alabó este nuevo plan de tráfico y consideró que con él "los vecinos salen mejor del centro" y reconoció que a lo largo de la jornada no había recibido ninguna crítica.

Este nuevo plan de tráfico también trae aparejados cambios para los colegios La Milagrosa, Las Esclavas, Santa Victoria, La Inmaculada, Divina Pastora, Sagrada Familia y La Piedad, que a partir del próximo curso tendrán otro plan de acceso. Los centros, según las fuentes consultadas por el Día, negocian ahora qué medidas podrán adoptar los padres para poder llevar a sus hijos hasta estos espacios. Las mismas fuentes señalaron que, por el momento, entre las partes -los colegios y el propio Ayuntamiento- "hay buen entendimiento", por lo que ambos confían "en encontrar una buena solución" a la hora de facilitar la llegada de los más pequeños a sus respectivos centros.

Los colegios ya demandaron al Ayuntamiento más flexibilidad para poder acceder y la posibilidad de desactivar la cámara en la hora de entrada y salida de los centros.