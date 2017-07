El trabajo como vía para abrirse a la sociedad

Down Córdoba y la Fundación Vodafone España se reunieron ayer para celebrar una jornada de sensibilización sobre los beneficios de la Inserción laboral de personas con síndrome de Down. Se trata de una iniciativa llamadaEnREDa2 cuyo principal objetivo es concienciar a las empresas de la importancia que conlleva contar en su plantilla con personas con alguna deficiencia como el síndrome de down.

EnREDa2 es un proyecto que surge a partir del programa de formación #Yomeprep@ro, en el que participan 240 personas. De ellas, 120 acuden a un curso de iniciación de nuevas tecnologías, en el que se le explica el uso de las tablets, coómo manejar las redes sociales o la importancia del correo electrónico. Los otros 120 participantes van al curso de profesionalización. También cuentan con otro programa llamado de refresco, en el que participaron las 480 personas de los cursos anteriores y mediante el que se hacen tutoriales para actualizar conocimientos referentes a temas tecnológicos.

El presidente de Down España, José Fabián Cámara, y el presidente de Down Córdoba, Luis Guada, mostraron su emoción por los logros conseguidos con este proyecto, pues el 70% de los alumnos tiene prácticas laborales en empresas ordinarias y un 40% consigue plena reinserción laboral con contratos superiores a 6 meses. "Más de 720 personas han accedido a estos cursos, 240 jóvenes nuevos este año y 222 contratos, en Córdoba son 16 los contratados, se van consiguiendo nuevos hitos", comentó Cámara.

La responsable de discapacidad de la unidad de proyectos sociales de Vodafone, Pilar Sánchez, y el director de Administraciones Públicas para Andalucía, Javier Bellido, mencionaron la importancia que tiene para las empresas participar en proyectos como éste, que ayudan a difundir y dar oportunidades a personas con algún tipo de discapacidad, En Córdoba son siete las empresas que colaboran en este proyecto."Es muy bueno que las empresas tengan conciencia de como es un trabajador síndrome de Down, está perfectamente preparado", aclaró Sánchez.

Tras finalizar la exposición de todos los altos cargos allí presentes, varias personas con el síndrome de Down contaron su experiencia de trabajo en distintas empresas. Manuel Romero lleva trabajando tres años en Crece, una compañía de ayuda a domicilio para personas mayores. "Le digo a todos los que tenemos síndrome de down u otra discapacidad que sigan para adelante y luchen por lo que quieran porque en esta vida nada es color de rosa". Juan Antonio Aguilar es otro chico que se encuentra realizando prácticas de jardinero. Su jefa, Franciasca Suárez, comentó la "extraordinaria" capacidad de aprendizaje que tienen estos chicos. Aguilar cerró su exposición con un claro mensaje: "Trabajando disfruto".