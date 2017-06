Los termómetros llegan hoy a su cenit semanal para empezar a caer

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lleva días alertando de que hoy va a ser el día más caluroso de la semana, aquel en el que los termómetros alcanzarán su cenit en lo que a temperaturas máximas se refiere y que trae consigo que se haya decretado la alerta naranja en la capital y la Campiña cordobesa.

Después de la jornada de ayer, en la que el mercurio -según la estación del Aeropuerto de Córdoba- llegó a su nivel más alto a las 18:00 hasta alcanzar los 39,2 grados, tras haber caído a las 07:00 hasta los 19,4 -la mínima del día-, para hoy se espera una máxima de 42 grados y una mínima de 22. Esa alta temperatura supondrá que se dispare la mínima de mañana hasta los 26 grados, mientras que el mercurio no llegará a pasar de los 39, lo que no quiere decir que el calor no sea sofocante.

No obstante, el cenit de hoy será el preludio de unos días en los que la ola de calor dará una pequeña tregua, como en el resto del territorio nacional, en el que las máximas caerán una media de diez grados. El próximo lunes la máxima y la mínima serán de 36 y 23 grados, respectivamente; las del martes, de 37 y 20; la del miércoles, de 33 y 19; y el próximo jueves, de 35 y 18 grados. De esta forma, las madrugadas irán siendo menos cálidas, aunque difíciles de soportar sin ventilación en los edificios. La Aemet también advierte en sus previsiones de posibles tormentas durante la próxima semana.

Por otra parte, los 13.300 trabajadores del sector de la construcción y obras públicas en la provincia de Córdoba contarán con la reducción de una hora de su jornada laboral ordinaria a partir del próximo lunes, 26 de junio, para evitar los posibles accidentes y problemas de salud derivados del exceso de calor, tal y como establece el calendario laboral del sector para el presente año. Serán 10 semanas de jornada continua durante el periodo comprendido entre el 26 de junio hasta el día 25 de agosto, ambos inclusive. Durante dicho periodo la jornada laboral será de siete horas, comenzando a las 07:00 y terminando a las 14:00.