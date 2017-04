La tasa de paro cae a niveles del año 2010 y se sitúa por debajo del 28%

CCOO y CSIF alertan de la alta precariedad de los nuevos empleos

El secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, señaló tras conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2017 que aunque "una bajada del desempleo siempre es positiva, puesto que son personas que reciben algún ingreso y cotizan a la Seguridad Social, no podemos olvidar que el empleo sigue muy vinculado a la temporalidad de las campañas agrícolas y del sector turístico, fundamentalmente". Así, Merino manifestó que la bajada del paro en este primer trimestre no responde a la creación de empleo estable, sino al de un empleo "precario, estacional, temporal y parcial y, lo que es más grave, carente de derechos". Por su parte, desde CSIF también señalaron ese lado positivo que tiene una caída del paro, pero se sumó a las críticas sobre el tipo de empleo que se crea. El sindicato puso de manifiesto la precariedad y la temporalidad de muchos de los puestos de trabajo que se están generando. "La preeminencia de los contratos temporales y los bajos salarios impiden que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos personales de vida", recalcó. Desde el sindicato de funcionarios hicieron referencia también a la diferencia que hay entre hombres y mujeres con respecto al paro. Así, alertaron de que las mujeres "no sólo no se han visto beneficiadas de este descenso, sino que a día de hoy hay más desocupadas que el año pasado". "Si no se pone en marcha una reforma profunda del sistema productivo y así no depender de campañas puntuales, nunca conseguiremos que la tasa de paro de nuestra provincia se sitúe al nivel del resto de España", advirtió CSIF.