Los sindicatos critican la gestión que realiza el SAS de las listas de espera

El pasado viernes el Servicio Andaluz de Salud (SAS) hizo públicos los datos de las listas de espera hospitalaria en Córdoba, destacando que más de 7.900 cordobeses esperan una intervención quirúrgica en alguno de los centros de la provincia. El Reina Sofía, centro de referencia, es el que más lista tiene, ya que alcanza los 5.629 pacientes. Le sigue el Infanta Margarita de Cabra, con 872 enfermos; el de los Pedroches con 718; el de Montilla con 344; el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil con 193 y el Valle del Guadiato con 157. Esto hace que sean 7.913 las personas pendientes de una operación, según esos datos.

Ayer, el Sindicato de Enfermería Satse rechazó y criticó duramente esas " complacientes e irreales cifras que el SAS ha ofrecido y que están cocinadas intencionadamente para que no se acerquen a la realidad asistencial de los miles de pacientes que sufren meses y años para resolver sus problemas de salud". El sindicato recordó que el pasado abril denunció "el perverso entramado organizado, por ejemplo, en el Hospital Reina Sofía para ocultar la realidad de las listas de espera en general y de manera singular las de Traumatología y Oftalmología". "Un entramado organizado para distraer y someter al paciente a un autentico peregrinar de una consulta a otra y de un médico a otro, mientras su problema de salud corre el riesgo de agravarse y provocarle consecuencias invalidantes, afectando negativamente a su autonomía y libertad de movimiento, así como a su propia calidad de vida", sentenciaron.

El SAS informó de que casi 8.000 cordobeses esperan en Córdoba una intervención quirúrgica

El sindicato destacó que ese peregrinar del paciente se inicia en la consulta médica del centro de salud, desde donde es derivado a la llamada Consulta de Filtro, ubicada en el Centro de Especialidades Castilla del Pino, donde es visto por el especialista en un plazo máximo de dos meses. Después es enviado a la consulta del especialista en Reina Sofía, ubicándolo en subespecialidades. El plazo para ello, según el Satse, puede alcanzar el año, y tras dicho tiempo por fin es visto en consulta, donde se le puede trasladar la necesidad de intervención quirúrgica. "Tras esto se llama al paciente para la preanestesia y sobre la marcha se le ofrece operarse en el Hospital San Juan de Dios y no en el Reina Sofía; si el paciente decide ser operado en el Reina Sofía se le hace firmar un documento y en ese mismo momento pierde el derecho del cumplimiento del tiempo máximo de espera de seis meses, con lo cual su intervención puede tardar desde su inclusión en lista de espera y su no conformidad a ser operado en San Juan de Dios, uno o dos años", dijeron.

Desde el Sindicato Médico (Simec) destacaron que "aun alegrándonos" de los descensos de los días de espera que destaca el SAS, "si es que son de verdad, pensamos que debería bajarse aún más esta espera para poder optimizar los resultados diagnósticos y clínicos". Además, incidieron en que entre 2011 y 2016, las listas de espera del SAS crecieron un 26%, "y no creemos que en un solo año se resuelva y se disminuya, con los recortes en contrataciones y, sobre todo, con la falta de sustituciones que ha existido este verano, que como es lógico ha provocado el cierre de quirófanos y el aplazamiento de programas y citas". "Intentar convencernos de que estamos mejor que el resto de España es demasiado hasta para atribuírselo a una imaginaria mejor gestión del SAS", sentenciaron desde el Simec, para añadir que "a pesar de la excelencia, el sacrificio y la dedicación innegable de los facultativos que con su esfuerzo intentan paliar los déficits que originan estas listas de espera, sus números no reflejan la realidad social". El Simec destacó que en esos datos el SAS no habla para nada de las listas de especialidades no sujetas a decreto de garantías como alergia, reuma, vascular, consultas de trauma, revisiones... ni del tiempo transcurrido desde que el paciente se hace la prueba hasta que obtiene el correspondiente informe y el tiempo que tarda en ser visto de nuevo por el especialista. "Estos plazos suelen ser de meses y en ocasiones de más de un año", destacaron.