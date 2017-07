El sector vincula la temporalidad del empleo a la estacionalidad del turismo

El informe elaborado por profesores de la Universidad de Córdoba (UCO), a petición de Ganemos, sobre el estado del turismo en la ciudad es extenso y contempla varias claves para entender que el sector aún tiene muchas cosas que pulir. Una de esas claves está relacionada con el empleo generado a través del turismo y que viene influenciado, inevitablemente, por la crisis económica y por la temporalidad que marca los contratos generados. Las asociaciones de empresarios que tienen competencias turísticas -la patronal Hostetur, Córdoba Apetece y la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba (Aehcor)- entienden que los contratos temporales tienen mucho que ver con la estacionalidad. Es decir, que un turismo que vive de mayo y de fines de semanas crea empleo en mayo y en fines de semana. La precariedad laboral, además, también se entiende desde otra perspectiva, que es la que dice que existen muchas contrataciones que no se declaran. También en este apartado los agentes turísticos coinciden al afirmar que, desde lo conocido, todo se hace bajo la ley.

Sobre esa primera máxima, la que relaciona la temporalidad del empleo con la estacionalidad del turismo, el presidente de Córdoba Apetece, Alberto Rosales, reconoció ayer a el Día que Córdoba es "muy temporal". Esto significa, según palabras de Rosales, que hay que luchar para cambiar esa dinámica de manera que no sea "tan difícil tener contratos fijos". El responsable de Córdoba Apetece también consideró que una de las claves donde reside el éxito de una empresa de restauración es que la plantilla "dure en el tiempo". Sobre la economía sumergida y la posibilidad de que, al ser contratos muy cortos la empresa no dé de alta a sus trabajadores no se den de alta, Rosales aseguró que entre los asociados de Apetece "el 100% cumple con el convenio".

Más del 97% de las nuevas contrataciones que se realizan son temporales

En esto mismo -casi que en lo único- es donde coinciden Rosales y el presidente de Hostetur, Francisco de la Torre, que opina que en el caso de que se sepa que existe algún tipo de fraude de este tipo, "que se denuncie". En declaraciones a este periódico, De la Torre aseguró que en Córdoba no existe tal economía sumergida y apuntó a que "la mayoría" de empresarios cumple con la ley; eso sí, reconoció, "como en todo, hay quien cumple y quien no".

El presidente de Aehcor, Manuel Fragero, por su parte, se posiciona en la línea de Rosales al afirmar que "un trabajador contento es un activo", por lo que las empresas de esta asociación sí cumplen con la legalidad. Fragero sí hizo una diferencia entre empresas de hostelería y establecimientos hoteleros e insistió en que esa falta de legalidad repercutiría negativamente en el empresario, por lo que no tendría sentido saltarse la ley. Sobre las camareras de piso, uno de los colectivos que más ha denunciado su situación laboral los últimos años, Fragero aseveró que se cumple con la ley y con el convenio, pero explicó que portales web de arrendamientos vacacionales, "como por ejemplo Airbnb", no cumplen con la normativa.

Los autores del informe, miembros de la unidad de investigación EntnoCórdoba Estudios Socioculturales de la UCO, señalan que el turismo es un "factor determinante" en la economía local generando lo que se conoce como "monocultivo turístico" que impacta en "la generación de contrataciones". Eso sí, advierten de que la calidad de empleo ofertado está en consonancia con "la situación social y económica que atraviesa la ciudad" y que sintetizan con dos palabras: "provisionalidad e indefinición".

Además, el informe asegura que los análisis emitidos sobre el crecimiento turístico "se muestran por lo general poco atentos, o atentos con poco rigor, al empleo, y sobre todo al tipo de empleo generado". Con ello, parece que puede existir una solución a todo esto. Y es que el Plan de Turismo Español Horizonte 2020 plantea como uno de sus ejes de actuación el desarrollo de una "nueva economía" en la que "las personas son la clave para la sostenibilidad futura del modelo turístico y la fuente de diferenciación del destino España". Aún así, el 97% de los nuevos contratos que se firman en Córdoba son temporales.