Las reservas en hoteles de la capital para Semana Santa superan ya el 74%

El sector turístico tiene puestas todas sus esperanzas en la Semana Santa. El año no ha arrancado de la mejor manera para los cientos de personas que viven de los visitantes, con una caída en el número de turistas y de las pernoctaciones protagonizada, sobre todo, por la capital. El tiempo también tiene mucho que ver y todo el mundo tiene puesta la vista en el cielo, aquellos que tienen en la Semana de Pasión su mayor afición y los que durante esos días se toman unas jornadas de descanso, además de los que viven del sector turístico, como los propietarios de hoteles o los que se dedican a la hostelería. De momento, y a falta aún de dos semanas para que llegue el Domingo de Ramos, las reservas en los hoteles de la capital se encuentran en un 74,4%. Así lo informó a el Día el presidente de la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, quien detalló que los días más fuertes serán Jueves, Viernes y Sábado Santo -con un 88%, 88% y 87% de ocupación, respectivamente-, seguidos en este caso por el Sábado de Pasión, con un 78% de reservas. El resto de días, como es habitual en Semana Santa, tienen un menor nivel de ocupación prevista. Sin embargo, a pesar de que los datos pudieran parecer positivos, Fragero quiso lanzar un mensaje de advertencia. Y es que, como detalló el empresario, la lluvia de las últimas dos semanas ha propiciado una caída de las reservas, así como la cancelación de otras tantas. Por lo tanto, Fragero explicó que hay que ser "cautos" y esperar a ver cómo avanza la meteorología.

De momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene las precipitaciones hasta la semana que viene y según su propio informe de cómo se ha comportado el tiempo entre el 25 de marzo y el 1 de abril -cuando se desarrolla la Semana Santa de 2018- en años anteriores las lluvias han sido "frecuentes" registrándose agua en dos o tres días de la semana. Con ello, y observando los datos turísticos de este arranque de año, el presidente de Aehcor deseó que la cosa mejore con la llegada de la Semana Santa y la primavera porque si no, "empezarán a caer algunos porque ahora vienen meses de pagos y hay que mantener muchas cosas".

El presidente de la patronal cordobesa de la hostelería Hostetur, Francisco de la Torre, se mostró algo más optimista, pero también manifestó que habrá que esperar a conocer de manera 100% fiable el comportamiento de las lluvias (o la ausencia de las mismas). En el caso de que la meteorología se comporte como el sector turístico desea, es decir, que no llueva, De la Torre aseguró que las expectativas hoteleras mejorarán alcanzándose datos de ocupación "de un 90 o un 100%". En este sentido, el presidente de Hostetur recordó que con la Semana Santa se da "el pistoletazo de salida" a la temporada turística grande en Córdoba con "los grandes eventos".

De la Torre señaló además un hecho que podría beneficiar a Córdoba en detrimento de otras provincias andaluzas. Y es que el temporal actual ha azotado de manera especial a las costas de Huelva, Cádiz o Málaga, tanto que esas provincias han adelantado que las playas no estarán preparadas en las mejores condiciones para recibir visitas en Semana Santa. Esto podría beneficiar a las provincias de interior, eso sí, solo en el caso de que durante los días de la Semana de Pasión el tiempo permita disfrutar en la calle.

Acerca de ese mal arranque de año para los datos turísticos, De la Torre confía en que "tenderán a remontar", pero sí advirtió que hay que tomar medidas para frenar caídas tan señaladas como la sufrida por la capital. "No podemos vivir de los éxitos", señaló el presidente de la patronal de hostelería, quien añadió que "hay que atar bien las cosas" en el sector turístico.

En esta misma línea se pronunció el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, otro sector que con la Semana Santa ve cómo crecen sus ingresos, en especial en aquellas zonas en las que las procesiones toman las calles. Bados apuntó, sobre los datos del turismo de enero, que el turista que visita Córdoba "tiene poco poder adquisitivo". Con ello, el presidente de Comercio Córdoba quiso incidir en el hecho de que, comparada con otras provincias, Córdoba no destaca ningún mes en datos como las pernoctaciones, por lo que pidió que no se trabaje "por la cantidad" sino "por la calidad". "Córdoba es un destino patrimonial de primer nivel", agregó Bados, quien propuso que se trabaje en esta línea para ir hacia un turista que gaste más y no buscar únicamente mejorar datos absolutos.

Por ahora, habrá que esperar para ver cómo avanza el tiempo y cómo éste afecta a las reservas hoteleras. Córdoba tiene en la primavera, que arranca en poco más de una semana, su periodo más ansiado turísticamente hablando, y éste se podrá ver muy afectado por las lluvias.