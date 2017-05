La reducción del servicio de Aucorsa en la Feria deja un 14% menos de viajeros

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, puso ayer datos a las esperas y retrasos que han sufrido todas las personas que han querido utilizar el transporte público para ir o venir a la Feria. La negativa de la plantilla a realizar horas extra al no llegar a un acuerdo con la empresa ha supuesto que el número de viajeros caiga un 14% en las líneas especiales que unen los barrios con el recinto ferial entre el viernes por la noche y la jornada del martes. Los recorridos habituales también han sufrido una pérdida de usuarios, en este caso del 6%, según los datos facilitados ayer por la regidora. Las colas y las esperas han sido bastante intensas en momentos puntuales, sobre todo el fin de semana o la noche del lunes y el martes, ya que los vehículos han dejado de prestar servicio mucho antes que otros años. El enfado de los usuarios ha sido monumental y ahora se confirma con datos que la reducción del servicio ha pasado factura y lo seguirá haciendo porque ahora vienen los días de mayor afluencia.

Pese a todo, Ambrosio agradeció su "paciencia" a quienes optan por el transporte público y respetó la decisión del comité de empresa aunque matizó que en estos momentos "no se puede negociar" con la plantilla, sino intentar prestar el servicio de la mejor manera que se pueda. Precisamente el comité aseguró ayer que, aunque quisieran, no podrían hacer horas extra ya que la empresa no sólo acusa la falta de plantilla, sino que "tampoco hay autobuses" debido a las averías. El martes a las 20:30, dijeron, "14 conductores se encontraban en las instalaciones de la empresa sin poder trabajar por falta de autobuses, por encontrarse averiados". Ambrosio achacó esta situación a las excesivas temperaturas, que están provocando problemas sobre todo en los apartados de aire acondicionado, y defendió que "no sea razonable sacar a la calle ese vehículo". El incremento de averías es consecuencia igualmente de que los mecánicos, que son plantilla, "no están haciendo horas extra" y no se puede llegar a todos los problemas

El comité de empresa lamenta que la empresa no quiera negociar

El comité de empresa de Aucorsa pidió disculpas "a la ciudadanía cordobesa y a todos los visitantes, que en estas fechas acompañan en la Feria de Córdoba y que hacen uso del transporte público colectivo, por los tiempos de espera excesivos que tienen que estar soportando en las paradas". Además, aclararon que "todo lo que está pasando y la situación caótica que se vaticina es responsabilidad exclusiva de quien está al frente de la gestión de la empresa y de quien lo puso, así como del equipo de gobierno, que pudiendo evitar esta situación hace tiempo sigue mirando para otro lado".

Ambrosio aseguró también que el sector del taxi "está haciendo un esfuerzo con algunas novedades" debido a cuestiones como no tener tráfico por la calle Capitulares. No obstante, el presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Córdoba (Auttacor), Miguel Ruano, lamentó ayer que "no se hayan tenido en cuenta" sus propuestas para diseñar el plan de tráfico para la Feria, que es similar al de todos los años. Así, resaltó que en Cardenal González "se producen caravanas interminables" ya que es la única manera de llegar a la Feria procedente de la zona de Poniente porque el Ayuntamiento no aceptaba dejar la zona de la Puerta del Puente de doble sentido en los días y horas de mayor afluencia. El taxi también pedía un carril específico para el transporte público en la avenida Campo Madre de Dios. Ruano insistió en que "no nos alegra" el conflicto en Aucorsa a pesar de que la falta de autobuses hace que los usuarios tengan que recurrir al taxi, pero insistió en que "hay que cambiar muchas cosas, porque la Feria lo hace, y ya no se puede considerar el lunes y martes como días flojos porque las costumbres están cambiando".