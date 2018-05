La recompensa a las cruces hechas arte

En la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras afecciones similares (Acpacys) acumulan desde hace cuatro años los galardones del tradicional concurso de Cruces. Desde entonces, se han hecho con el tercero, el primero, el tercero y en 2018, de nuevo, han recibido el primer premio en la categoría de recintos cerrados. Todos estos galardones hacen que su participación en el concurso "esté consolidado", según apunta la presidenta de Acpacys, Rafaela Chounavelle, quien asegura que eso de participar cada año es "una actividad más" de todas las que llevan a cabo.

Este año, en la asociación se han decantado por "la tradición barroca y en hacer un canto a la naturaleza", describe. Buena prueba de ella son las ramas de olivo, las margaritas, las petunias rojas, y las 150 gitanillas en la pared que decoran el recinto. A lo que se suma una cruz decorada con flores de color "rosa chicle y el uso de colores tierra", añade. Pero aún hay más, porque los usuarios del taller de anualidades se han encargado de la elaboración de flores de papel que adornan este espacio, en el que se han dispuesto 200 sillas. "La entrada es libre porque nuestro objetivo es abrir la Cruz a la ciudad", destaca Chounavelle. Satisfecha por recibir el galardón, asegura que ya están pensando en la del año que viene.

En el Compás de San Francisco, la historia se repite y la Cruz de la hermandad del Huerto ha vuelto a alzarse con el primer puesto de la categoría en la modalidad del Casco Histórico, al igual que el año pasado y el anterior. El hermano mayor del Huerto, Manuel López, echa cuentas y dice que llevan seis años ocupando los primeros puestos desde 2013, salvo en 2015, que se quedaron en segunda posición. Sin duda, ser los vencedores de esta categoría hace que para los encargados del montaje del espacio sea cada año "un reto", anota. López, además, insiste en que la preparación del recinto no se limita a que sea sólo "una cruz con flores, sino que tiene un significado". Por ejemplo, en esta ocasión han querido hacer "un reconocimiento al patrimonio de Córdoba". Para ello, han utilizado el color blanco -por la cal- y el azul "por las casas antiguas árabes", describe. López subraya que eso de recibir tantos galardones en cada edición "te sorprende; no te imaginas que te lo pueden volver a dar y este año no las teníamos todas con nosotros". Esta cruz, además, no sólo cuenta con el apoyo de la hermandad del Huerto, sino también de la Caridad, la Virgen de la Cabeza y del grupo de Neocatecumenal.

En la asociación de vecinos San José Obrero también saben bien qué es eso de ganar. El año pasado decidieron no presentarse al certamen después de obtener durante siete años el primer premio de la categoría de zonas modernas. Sin embargo, en 2018 han vuelto y lo han hecho "con más fuerza", considera el presidente del colectivo vecinal, Manuel García. En esta ocasión, explica, "la Cruz está dedicada a los Patios y hemos recreado al abuelo y la mujer con la regadera". Además, se han decantado por el azul y el blanco como colores principales. García reconoce que organizar y montar la cruz "requiere mucho trabajo y dedicación", una tarea en la que se implica gran parte de la asociación. No en vano, alrededor de una treintena de personas se dan citada cada día en este recinto galardonado por el jurado para atender a todos el público que se acerca hasta el Pasaje Poeta Antonio Gala.

Y aunque estas tres cruces son las que se han llevado los primeros premios de cada categoría del certamen, el jurado también ha distinguido a los recintos instalados por las hermandades de La Paz y el Resucitado se han alzado con el segundo y tercer premio en casco histórico. Los vecinos de Cañero y la Merced han hecho lo propio en zonas modernas y la Peña los Emires y la Asociación de Niños Saharauis lo han obtenido en recintos cerrados.

Este año han sido 48 los espacios que se han dado cita en el tradicional concurso que hoy acaba, tras cinco días de apertura.