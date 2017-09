El presupuesto de 2018 se incrementa hasta los 312 millones por los Edusi

El Ayuntamiento ya ha remitido al Ministerio de Hacienda las líneas generales de los presupuestos de 2018, cuyo proceso de negociación se inicia ahora, y en el que se prevé un incremento de los ingresos de 307 a 312 millones debido a que se contabiliza parte de los fondos Edusi que la Unión Europea ha destinado al Consistorio para inversiones. Así se desprende del documento que aprobó ayer la junta de gobierno local y que se remitió al Ministerio, si bien es cierto que la cantidad que ingresarán directamente las arcas municipales a través de los tributos se reducirá en aproximadamente cuatro millones debido a los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo contra el impuesto de plusvalía y a la liquidación de la participación en los impuestos del Estado. En el primer caso, una vez que los jueces han confirmado que es ilegal cobrar la plusvalía a las personas que demuestren que no han obtenido enriquecimiento con la venta de su inmueble, el Ayuntamiento ha previsto un impacto de dos millones menos en sus cuentas. La participación en los impuestos del Estado varía cada año en función de la liquidación que se realiza, lo que deja como resultado que en 2018 se ingresarán aproximadamente 2,5 millones menos, según los datos que aportó la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas.

Con todo, la concejala explicó que el resultado es positivo ya que en el próximo ejercicio se incluyen cinco millones de euros a cuenta de los fondos Edusi, que es la cantidad que se tiene previsto gastar el año que viene. No obstante, el gobierno municipal aún no ha delimitado las actuaciones que se van a acometer porque sigue pendiente el proceso administrativo con el Ministerio de Hacienda para recibir los fondos. El presupuesto también incluye, según la documentación remitida al Gobierno central, la intención de solicitar un nuevo crédito de 12 millones de euros para inversiones, aunque se especifica que no tiene ningún impacto en las reglas de estabilidad presupuestaria que exige la aprobación de las cuentas.

Los presupuestos establecen además un superávit de 11 millones de euros, según explicó Doblas, quien ofreció igualmente datos sobre la evolución de la deuda. Así, según las previsiones de Tesorería, a 31 de diciembre de este año la deuda viva ascendería a 216,8 millones de euros, mientras que finales de 2018 la cifra sería de 203 millones, lo que supone el 69% del nivel de endeudamiento. La normativa permite llegar hasta el 75%.

Doblas aseguró que con este avance de los presupuestos "se garantizan las transferencias corrientes a los organismos autónomos para el funcionamiento de los servicios y las dotaciones a servicios sociales, incluidas las ayudas a instituciones sin ánimo de lucro y familias". Además explicó que "se ha reducido el presupuesto del fondo de contingencia, que no se ha utilizado en los últimos años". La concejala defendió que "se cumple la regla de gasto respecto a la proyección de liquidación de 2017" y "se cumpliría el principio de estabilidad, tanto en la proyección de liquidación de 2017, como en la proyección inicial de 2018".

Doblas quiso lanzar un mensaje de "mano tendida" a los grupos municipales para negociar las cuentas, aunque pidió que "no se haga la carta a los Reyes Magos, porque los números son los que son". Además aseguró que Ganemos será la primera fuerza política con la que se sienten a hablar para dar cumplimiento a las 51 medidas de gobierno.