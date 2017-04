Ya queda menos para que Córdoba se vuelva a vestir de Patios. Los propietarios y cuidadores de los 46 recintos privados participantes este año en el concurso municipal ultiman los preparativos para que estén perfectos, como siempre están, para que brille la cita por excelencia del Mayo Cordobés. En la edición 2017 abrirán el martes 2 de mayo para cerrar el domingo 14 recibiendo a miles y miles de visitantes y con aglomeraciones en alguna que otra zona. El éxito -asegurado- se volverá a repetir como se repetirá después de la Fiesta de los Patios la imagen de turistas por las calles de la Axerquía u otros barrios señeros en lo que a Patios se refiere buscando recintos abiertos en esas épocas en los que están cerrados. La pregunta vuelve a ser obligada: ¿es posible desestacionalizar Los Patios?

"Conseguir la desestacionalización de la Fiesta de los Patios es, sin duda, un objetivo tremendamente ambicioso que puede reportar grandes beneficios a nuestra ciudad. Experiencias como la apertura de algunos patios en Navidad han demostrado la aceptación que supone mantener esta oferta en épocas tan alejadas del esplendor como es el invierno", defiende la alcaldesa, Isabel Ambrosio. "No obstante, antes de nada hay que despejar dos incógnitas. En primer lugar, la disposición de los propietarios a abrir sus casas durante todo el año a los visitantes y, en segundo lugar, resolver la financiación para esa desestacionalización, que debe llegar de distintas procedencias para poder garantizar la viabilidad del proyecto", añade.

Pero, ¿qué piensan los propietarios? El presidente de la Asociación Amigos de los Patios, Miguel Ángel Roldán, coincide con el de la Asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, en que sólo es posible la desestacionalización si la comanda el Ayuntamiento, si es el Consistorio el que diseña con los propietarios ese proyecto que permita que haya una ruta visitable por toda la ciudad fuera de la Fiesta de los Patios. "Considero que es muy complejo conseguir la desestacionalización porque, entre otras cosas, se trata de pedirle a las personas que abran a diario sus casas, que abran de alguna forma su intimidad a diario; ojalá hubiera ocho o diez patios más que como los nuestros -los de San Basilio, 44 y la Casa de las Campanas- estén siempre abiertos, pero eso es muy difícil por el coste económico que supone su mantenimiento", detalla Roldán, quien insiste en lo difícil que es conseguir ingresos para ese mantenimiento. "Nosotros hemos tenido que llegar a acuerdos con la iniciativa privada para ello", anota, para sentenciar que "nuestros patios están abiertos todo el año porque esto es algo que nos gusta y a lo que le dedicamos muchísimo tiempo, pero no porque le saquemos un rédito económico". El presidente de la Asociación de Amigos de los Patios aboga por "sacar los Patios de la política". "No puede ocurrir que cada vez que haya un cambio de partido en la Alcaldía lo de antes no sirva; en el Ayuntamiento se debe llegar a un acuerdo para sentar una bases mínimas en el asunto de los Patios y luego que quien gobierne le dé su propio matiz", relata. "Es muy complicada la desestacionalización a no ser que haya una importante apuesta municipal con un plan de colaboración con los propietarios; un plan que incluya una ruta y también, por ejemplo, viveros municipales que faciliten plantas de temporada a los propietarios", insiste Barón.

No obstante, tal y como anota Roldán, de alguna forma ya hay algo de desestacionalización con las rutas privadas del Alcázar Viejo, Descubrir los Patios Cordobeses y Patios de la Axerquía Norte. Barón, como gerente de Descubrir los Patios Cordobeses, insiste en que su ruta está concebida "no para vivir de los Patios, porque con una ruta como la nuestra no ganas dinero, sino para cubrir el costoso mantenimiento de nuestros recintos", además de para contribuir "a que el turista vuelva a Córdoba para visitar los Patios en mayo. "Promocionamos la fiesta, dado que acabamos hablándole de ella al turista y además también contribuimos a sacar al visitante de la Judería y la Mezquita para que conozca otra parte del Casco Histórico menos saturada y menos conocida, como es la Axerquía", destaca Barón.

Donde sí hay desestacionalización es en el Palacio de Viana, un museo en el que están representados todos los tipos de patios. El director del mismo, Leopoldo Izquierdo, destaca la importancia de la innovación y la inventiva a la hora del éxito de esa desestacionalización que llevan a cabo en estas dependencias que cuentan con el patio más antiguo de Córdoba, el de Los Gatos -del siglo XV-. En Viana, por ejemplo, se pueden degustar bocados con sabores relacionados con cada uno de sus patios y oler esencias que retrotraen a la época primaveral de cada una de sus dependencias.

