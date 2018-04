Las pensiones y la creación de empleo marcan la protesta del 1 de Mayo

Los sindicatos UGT y CCOO llamaron ayer a la movilización de los trabajadores el próximo 1 de Mayo en la manifestación que recorrerá las calles de la capital a partir de las 11:30 desde la Glorieta Media Luna y que llevará como lema Tiempo de ganar. Una protesta que mantendrá el espíritu de las últimas movilizaciones y que se centrará en cuatro reivindicaciones principales como son la igualdad, la creación de empleo, el aumento de los salarios y la garantía de unas pensiones dignas.

El secretario general de UGT, Vicente Palomares, pidió "la derogación de las dos últimas reformas laborales que han precarizado las condiciones de trabajo y han mermado los derechos de los trabajadores". También hizo hincapié en la situación desfavorable de la provincia de Córdoba, donde el 97% de los contratos que se realizan son temporales, por encima de la media española (el 88,2%).

La secretaria general de CCOO, Marina Borrego, por su parte, apuntó que "cada vez es mayor el número de trabajadores pobres en nuestro país que tienen un empleo pero cuyo salario no les da ni para llegar a fin de mes". En su intervención, Borrego denunció la situación laboral de las mujeres, ya que son "ellas las que sufren una brecha del 30% que provoca que cobren alrededor de 6.000 euros menos al año que los hombres", al mismo tiempo que criticó la "elevada tasa de temporalidad y estacionalidad de los contratos".

Palomares también hizo referencia al descenso de la población cordobesa, que ha registrado una caída en más de 3.000 personas según los últimos los datos, lo que a su juicio "muestran que Córdoba "no es una ciudad próspera en la que se genera futuro". Además, según un estudio, el 85% de los empresarios no tiene intención de ampliar su plantilla y el 4% tiene en mente reducirla. "O hacemos que la negociación colectiva suba el salario, que con la temporalidad y la parcialidad hace que muchos trabajadores y trabajadoras no lleguen al salario mínimo interprofesional, o la economía real, la economía de la calle, la economía de las familias no va a resurgir", añadió.

Las pensiones tendrán un protagonismo especial en este Primero de Mayo para continuar con las movilizaciones iniciadas hace un año por los sindicatos y por las plataformas ciudadanas. "El sistema solidario y público de pensiones es viable, lo que hay que hacer es tomar medidas como quitar el tope de las cotizaciones de los salarios más altos, pero hay que conseguir que ninguna pensión esté por debajo del salario mínimo interprofesional", defendió Borrego. En la misma línea, Palomares pidió que "se siente el Pacto de Toledo y garantice el sistema público de pensiones", al mismo tiempo que exigió "que se derogue la última reforma en materia de pensiones aprobada en el año 2013".

En la presentación de la convocatoria, ambos sindicatos defendieron que es tiempo de unidad, de luchar y de ganar en la calle, como ya se mostró en las masivas protestas del 8M y las convocadas en defensa de las pensiones. Por último, ambas formaciones sindicales invitaron a todos los colectivos y asociaciones a unirse a la manifestación, que concluirá en la plaza de Colón.