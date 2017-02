La oposición critica el desastre en la gestión del complejo del Parque Joyero

Unanimidad por parte de la oposición a la hora de tildar, de una u otra forma, de desastrosa la gestión que el equipo de gobierno ha llevado a cabo respecto a las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero. El PP compareció delante del edificio para insistir en que "Ambrosio se ha cargado el Centro de Convenciones, lo está tirando por tierra", según denunció el portavoz de dicho grupo municipal, José María Bellido. "Hoy tenía que estar acabada la obra, y ser un día alegre para los cordobeses", añadió. Bellido, además, aprovechó para denunciar, asimismo, que -tal y como insiste el informe de la Intervención General del Ayuntamiento en el que no da el visto bueno a la prórroga de dos meses y dos semanas que preveía conceder el Consistorio- "por importe de 521.000 euros se ha ampliado el proyecto sin que lo haya aprobado ningún órgano de contratación, por lo que estamos ante otro caso de tira p'alante porque ¿alguien cree que una empresa constructora se va a meter a hacer modificaciones de obra sin que nadie lo haya autorizado?". "¿Quién ha dado la orden de que se ejecuten al menos 521.000 euros de más que no estaban recogidos en el proyecto de obra?", aprovechó Bellido para preguntar al cogobierno. Además, el portavoz del PP insistió en que gobierno municipal que preside Isabel Ambrosio "se encontró en junio de 2015 con una obra adjudicada, con dinero en la caja y con un contrato muy exigente con la adjudicataria. Los problemas en el desarrollo de estos trabajos comenzaron cuando surgieron los primeros inconvenientes, que surgen en toda obra, y el gobierno municipal demostró ser dañino para la ciudad de Córdoba. Se han cargado el centro de convenciones", apostilló. "Este gobierno dañino ha intentado hacer una ampliación fraudulenta de las obras para ganar tiempo para negociar una salida a este proyecto", sentenció el portavoz.

Mientras, el viceportavoz de Ganemos Córdoba Alberto de los Ríos insistió en que "este es otro caso más en el Córdoba asume los costes de una política de grandes construcciones y edificios que no se planifican y que acaban costándonos el dinero a todos". De los Ríos denunció que esa falta de planificación respecto a las obras la han tenido tanto el anterior gobierno municipal del PP como el actual del PSOE e IU. De los Ríos lamentó que "además de que no ha habido una planificación, seguimos sin tener el Palacio de Congresos abierto, que es responsabilidad de la Junta. Entre unos y otros, los que perdemos son los ciudadanos", dijo.

"Desde el principio teníamos serias dudas de que el proyecto se pudiera acometer con el presupuesto que se aprobó para el mismo", sentenció el portavoz de Ciudadanos, David Dorado, quien consideró que "el hecho de que se planteara una nueva prórroga es simplemente una patada hacia adelante del problema". Dorado destacó que la adjudicación tan rápida que se realizó de las actuaciones "provocó una baja temeraria que se debía de haber revisado, ya que con ese dinero era imposible acometerlas". "Cada vez el problema se ha ido agravando más y nos tememos que va a ser un Torrijos II. Dudamos que las obras se puedan acabar en este mandato", añadió.

Por último, el portavoz de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Carlos Serrano, insistió en que "la gestión del centro de convenciones ha sido un desastre. Desde febrero del año pasado se sabía que las obras no iban bien y no se tomaron medidas hasta que el problema era insalvable". "Mucho me temo que habrá que acudir a los tribunales para rescindir el contrato y esto supondrá que en este 2017 y seguramente en 2018 estaremos sin turismo de congresos", sentenció.