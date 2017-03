La "nueva etapa" en la gestión turística arranca con división

La división en torno a la gestión turística ha pasado de la patronal a los grupos políticos. El Pleno aprobó ayer la constitución del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) y lo hizo con el voto a favor de PSOE, IU y Ganemos, mientras que PP, Ciudadanos y UCOR votaron en contra. ¿La razón? Pues la composición del consejo rector del organismo, que incorporará a un representante del Consejo de Movimiento Ciudadano (CMC) y dejará fuera, previsiblemente, a UCOR y Ciudadanos. El teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, no quiso aclarar la composición definitiva del consejo, pero reconoció que la participación de los grupos será "de manera proporcional" a la representación.

Si uno está reservado al presidente -que será García- y otro al CMC, los siete restantes tendrán que repartirse entre los seis grupos, por lo que las cuentas no salen. La polémica viene de lejos porque en la aprobación inicial, en diciembre del año pasado, ya se introdujo este cambio a pesar de que el dictamen que se había consensuado era el de dejar el consejo rector sólo con concejales y crear un consejo asesor con los diferentes colectivos que representan al turismo.

García defendió la inclusión del CMC y, aunque consideró lógicas las diferencias "políticas" por la composición del consejo rector, aseguró que el Imtur supondrá "un antes y un después" del nuevo modelo turístico y que hay "muchos retos por delante". La presidenta del consejo de distrito Noroeste y miembro del Consejo del Movimiento Ciudadano, Teresa Caballero, defendió que la ley de bases de régimen local permite la "participación ciudadana" y que es una cuestión "política apostar o no" por ella. Así, agradeció al equipo de gobierno y a Ganemos que han permitido la inclusión del CMC y confió en que el Imtur suponga "el principio del fin de la polémica por el turismo".

La oposición, sin embargo, no quedó convencida por los argumentos de García ni de la representante del movimiento ciudadano. Así, el edil de UCOR, Rafael Carlos Serrano, quiso dejar claro que no está "en contra" de la inclusión del CMC, pero sí "tengo inconveniente en no estén ni UCOR ni Ciudadanos" porque -argumentó- "nos han votado 21.000 cordobeses". El edil de Ciudadanos José Luis Vilches tuvo un tono más duro y criticó al cogobierno por "ponerle la sillita a los vecinos". Además, adelantó que su partido irá a los tribunales para defender su representación.

El portavoz del PP, José María Bellido, criticó "que se rompiera el consenso el último día" y aseguró que "no se trata de un problema de participación, sino de inseguridad jurídica". Bellido recordó que hay informes técnicos que desaconsejan esa composición del consejo rector "pero no se les hace caso" y se preguntó si la creación de un consejo asesor no supone "que haya participación ciudadana de primera y de segunda".

El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, defendió que para la agrupación de electores "siempre ha estado claro" la necesidad de incluir al Consejo de Movimiento Ciudadano y defendió lo que une a todos los grupos, que es "la necesidad de pasar página" del Consorcio de Turismo. La portavoz del PSOE, Carmen González, la creación del Imtur supondrá una "nueva herramienta" para el turismo.

Está previsto que a finales de mes el Ayuntamiento asuma los activos y pasivos del Consorcio, lo que incluye a los trabajadores. Pedro García insistió en que "se abre un nuevo tiempo" en la gestión turística.