La lluvia marca el inicio de las Cruces

Rebujito aguado y plazas semivacías. Las previsiones meteorológicas se cumplieron y la lluvia volvió a descargar con fuerza ayer sobre la ciudad, tal y como lo hizo la primera noche de las Cruces de Mayo. Las ganas aún estaban pero había que reconocerlo, bajo el agua la fiesta no se vive igual. La mayor de las suertes la han tenido aquellas cruces que cuentan con partes techadas, que no son todas. Así, aunque el agua chafara los primeros días de una de las grandes citas del Mayo Festivo hubo quien no perdonó la cerveza de después del trabajo y quien, bajo el paraguas, se bebió el fino que llevaba esperando disfrutar desde el año pasado. Eso sí, las que peor lo tienen en este sentido son las hermandades y cofradías que montan los recintos y que en esta fiesta esperan reunir un gran porcentaje de los ingresos de todo el año. Así lo explicaba ayer Javier Barcones, de la hermandad de la Paz y uno de los encargados de la cruz de la Cuesta del Bailío: "Estamos fastidiados con la lluvia porque a la gente se le quitan las ganas de ir de Cruces". Barcones explicó a el Día que las partes con carpas sí suelen llenarse, pero claro, la diferencia con otros años es muy notable. Se percibe aún más en recintos como el del Bailío, uno de los preferidos por los jóvenes para las noches de la fiesta. Desde la hermandad de la Paz calculaban que la asistencia en estos dos primeros días se ha situado en un tercio de lo que suele contabilizarse, de ahí que las cofradías y las asociaciones sean de los colectivos más damnificados cuando la lluvia hace acto de aparición en mayo.

También en el mismo sentido habló Francisco Ortega, encargado de la cruz del Císter, en la plaza del Cardenal Toledo. Este recinto también se ha convertido durante los últimos años en uno de los preferidos por los más jóvenes y además en esta edición han instalado carpas para refugiarse de la lluvia. Ortega comentó que es cierto que se ha visto menos gente (como es obvio) que otros años, pero aún así esas zonas techadas se han llenado durante estos días.

Y aunque la lluvia haya empañado este arranque de las Cruces, lo cierto es que las previsiones apuntan hacia una mejoría ya hacia el final de la fiesta. Después del día de ayer, en el que según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llegaron a caer hasta 37 litros, para hoy las lluvias serán algo más leves pero seguirán presentes. Así, aquel que quiera disfrutar del sábado de Cruces tendrá que sacar, como mínimo, el chubasquero, por no decir el paraguas. Ya a las 12:00, hora a la que abren los recintos, estará lloviendo, según la Aemet, para dejar de hacerlo a las 15:00. Una hora después de nuevo habrá que refugiarse para comerse el pinchito y ya, a partir de las 18:00, la cosa cambiará. Será desde esta hora y en adelante cuando la fiesta se pueda disfrutar al completo porque las probabilidades de lluvia caerán del 30%. Algunas nubes se dejarán ver a lo largo del día de mañana y el lunes 1 de mayo, el fin de fiesta, tendrá sol asegurado.

A pesar del mal tiempo, los recintos siguen sirviendo rebujito porque las ganas pueden menguar, pero no desaparecen. Además, aún queda mucho Mayo Festivo por disfrutar.