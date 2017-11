El juez da cinco días a Gómez para su ingreso en prisión

El Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba ha ordenado que le empresario Rafael Gómez tiene cinco días para el ingreso voluntario en prisión para cumplir la condena impuesta por diversos delitos de fraude a la Hacienda pública. El juez ha indicado que en este caso no se suspende el ingreso en prisión mientras se tramita el indulto solicitado.

La sentencia firme del Juzgado que le condena a cinco años y tres meses de prisión, además de a una multa de cerca de 112 millones de euros, como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por el impago de casi 29 millones.

La sentencia de la Audiencia considera que la pena impuesta a Gómez es "benigna, una de las mínimas que podía recibir", y eso "a pesar de la escandalosa cuantía de la defraudación". Además, entiende que lo que cometió el empresario "no era un mero cúmulo de errores", sino que había un "plan diseñado" para eludir el pago de impuestos. El tribunal, que desestima en su integridad los recursos interpuestos, señala, en primer lugar, que tiene que "decir alto y claro" que Gómez "no ha sufrido" vulneración de su derecho fundamental a que se tutelen judicialmente sus intereses. También asegura, respecto a la valoración de las pruebas periciales, que la Sala se ha encontrado con una "ponderación judicial de primera instancia aséptica y desapasionada", que "no contiene razonamientos absurdos" y que "conduce a un relato fáctico coherente con tan neutral interpretación".