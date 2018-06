La jornada de las compras nocturnas

Por séptimo año consecutivo el Centro de la ciudad se convirtió en un hervidero de compras. Las tiendas de esta zona volvieron a abrir hasta las 02:00 con motivo de la celebración de la Shopping Night, organizada por Centro Córdoba. Alrededor de 500 establecimientos, en su mayoría dedicados al textil, ofrecieron descuentos a los clientes entre varios espectáculos musicales y culturales que dan buena cuenta del peso que ha tomado esta actividad en el comercio de cercanía y en la agenda social de la ciudad. Esos descuentos, además, se extenderán en muchos establecimientos durante el día de hoy para aprovechar el tirón.

La plaza de las Tendillas sirvió como epicentro de esta actividad para dar el pistoletazo de salida a un evento que decora las calles del Centro y lo llena de compradores en un año donde la economía sigue dando buenos síntomas de mejoría. La encargada de inaugurar la cita fue la alcaldesa, Isabel Ambrosio, acompañada del presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, y varios concejales del Ayuntamiento. Precisamente a Blasco y a la organización que preside se dirigió la alcaldesa en el discurso de inauguración de la Shopping Night para agradecer la generación "de alegría en el Centro de la ciudad" y, por supuesto, su apoyo a la revitalización económica. La regidora cordobesa felicitó a las empresas que participan en este evento por "la capacidad de arriesgarse" en una de las "noches más importantes para el comercio". Durante este acto de inauguración se concedió además un premio a la tienda El espejo te dice guapa al mejor escaparate.

Y a partir de aquí, a disfrutar (y a comprar). Desde antes de que se fuera el sol y la Shopping Night hiciera honor a su nombre las principales calles del Centro, como Cruz Conde o Gondomar ya estaban llenas de viandantes en busca de las mejores ofertas. Este evento ya señalado en el calendario de los cordobeses como la cita siguiente al mayo festivo sirve a muchas familias para vestir el verano que está a la vuelta de la esquina. Así lo contaba Susana, que acompañada de su marido Carlos y sus hijas Susana y Marina iba en busca de descuentos en biquinis, bañadores y toallas para la playa. "Las niñas cambian de talla de un año para otro y sabemos que aquí hay descuentos, así que nos venimos del pueblo para acá y echamos la tarde", comentaba antes de adentrarse en la marea de gente que era Cruz Conde. La presencia de los vecinos de los municipios de la provincia es un hecho constatado en este evento, copiado ya por algunas localidades cordobesas. Es más, desde hace algunos años Centro Córdoba invita a algunos municipios a participar en la Shopping Night para mostrar sus productos, y este año le ha tocado el turno a Palma del Río y Moriles.

Los descuentos también son los grandes protagonistas de esta noche. La mayoría de establecimientos ofertaban anoche descuentos de un 20% en sus productos, aunque algunos se aventuraban con un 30% y otros se quedaban en el 15%. En ese punto medio estaba la tradicional tienda Toril, allí habían montado una especie de escaparate externo donde además de exponer su amplia variedad de alpargatas también había espacio para la bisutería.

Esos espacios fuera de las tiendas se han convertido en algo tradicional en esta Shopping Night donde no faltan los globos para atraer la atención de los niños e incluso las invitaciones a cervezas, mojitos y champán. En esas estaban en la peluquería Hair Story donde habían trasladado todos los bártulos a la calle y allí cortaban y peinaban con una música reguetonera de fondo que se dejaba escuchar por todos los rincones de alrededor. Antonio, uno de los peluqueros, explicó además que todo lo recaudado por estos peinados irá a parar a la Asociación Alzheimer Córdoba, lo que aporta a esta Shopping Night un componente más, el social.

Pero no sólo de moños de boda y ropa de verano vive la Shopping Night. Todos los comercios del Centro, sean de la índole que sean, se suman a este iniciativa para lograr captar clientes y aportar ese aire de bulla a las calles. Ópticas, zapaterías e incluso la Academia Alcántara sumaban puntos en la cita nocturna con las compras. También hubo espacio para los cosméticos. Muchas tiendas que despachan estas productos ofertaban anoche varias opciones a mitad de precio con el maquillaje incluido. Mari Ángeles, que tenía una cena con sus amigas, aprovechó la ocasión. "Me iba a ir a mi casa a arreglarme que he quedado, pero he visto que pintaban gratis y ya que voy a salir he aprovechado", comentaba esta cordobesa que tenía cita en el Pizzaiolo para cenar.

Las compras son la base de una Shopping Night a la que todo el mundo quiere sumarse. Pero como no todo va a ser consumir, las citas alternativas culturales y musicales también se repitieron anoche. La plaza de las Tendillas, por ejemplo, tenía instalado un escenario por donde se paseó el Coro Ziryab o el grupo de versiones Planeta 80, además, las taquillas del Teatro Góngora también se mantuvieron abiertas hasta las 00:00 con descuentos en algunos de sus espectáculos.

El toque más especial y novedoso lo puso en esta ocasión el espectáculo Pasión y duende del caballo andaluz, de Córdoba Ecuestre. A pesar de unos problemas técnicos en los días anteriores, la organización consiguió trasladar hasta el frontal de la iglesia de San Nicolás una decena de caballos que deslumbraron a los asistentes con seis espectáculos (garrocha, fantasía, sevillana, alta escuela, caballo en libertad y trabajo a la mano).