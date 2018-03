Las escuelas infantiles alertan de que el sistema de ayudas deja vacantes

Las escuelas infantiles no logran cubrir sus plazas. La bajada de la natalidad también ha hecho mella en ellas, pero otro factor que ha provocado que gran parte de estos centros no estén al completo, como en cursos anteriores. Se trata de la entrada en vigor del modelo de gestión y financiación de las plazas acordado por la Junta y rechazado por las empresas, ya que incluyó nuevos tramos económicos para conceder las ayudas que han dejado a numerosas familias sin poder acceder a este servicio por no poder hacer frente a su gasto.

La presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantiles, María del Rosario de la Peña, aseguró ayer que la situación "es caótica" y lamentó que "se han quedado muchas vacantes". Indicó también que esta situación se ha debido a que "no ha habido demanda por la aplicación del baremo" y añadió que "sin ayudas, es imposible asumir el coste".

De la Peña recordó que el precio de este servicio es de 278 euros mensuales y que la Junta concede la ayuda a las familias atendiendo a sus rentas. A su juicio, han sido "las familias de clase media las más castigadas" y recordó que, por ejemplo, antes de la aplicación de este baremo una familia con una renta media abonaba 69 euros al mes por una plaza en una escuela infantil, mientras que este año el coste ha superado los 120 euros.

La Junta de Andalucía, por su parte, hizo dos convocatorias extraordinarias para que las familias pudieran acceder a las ayudas, una en septiembre del año pasado -una cuantía que ahora es cuando ha empezado a liquidar con las escuelas- y otra en enero de este año pero que, según De la Peña "no se han resuelto aún". "Es un modelo complicado", consideró.

Hasta el pasado curso, la Junta bonificaba a las familias con menos recursos en función de su renta per capita anual y de la edad del niño para casos de empate. Así, las ayudas eran del 25%, del 50%, del 75% y del 100%, según el nivel de renta de los solicitantes. Sin embargo, el decreto actual amplía los tramos, del 100%, 80%, 70%, 60%, así sucesivamente hasta el 10%. %. Con ello, una renta que hasta el año pasado entraba, por ejemplo, en la ayuda del 50%, este curso se ha reducido al 40 o al 30%. Una situación que, según expuso la presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantil ha hecho que se pierdan puestos de trabajo en el sector.

La matriculación para niños de hasta tres años, por su parte, dará comienzo el próximo 2 de abril y se extenderá hasta fin de mes. Para el actual curso, la Junta ofertó más de 11.200 plazas en los centros de esta red en Córdoba, que superan los 230 en la provincia, según datos de la Administración autonómica.