La escolarización arranca hoy con las mismas áreas y puntuaciones

Hoy es el día de inicio. Hoy da comienzo el proceso de escolarización para todas aquellas familias cuyos hijos comienzan su etapa educativa -es decir, aquellos nacidos en 2014- y también para los que cambian de lugar residencia. No obstante, también durante estos días deben presentar su solicitud los escolares de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato; el plazo permanecerá abierto hasta el 31 de marzo. Así, arranca este proceso, que mantiene las mismas características y requisitos que en años precedentes en Córdoba, salvo algunas excepciones. De nuevo y ya son cuatro años, la Consejería de Educación sigue dividiendo la capital cordobesa en nueve áreas: Parque Cruz Conde-Ciudad Jardín-Vista Alegre; Miralbaida-Parque Azahara; Sector Sur; Campo de la Verdad; Fuensanta-Cañero-Fidiana; Levante-Fátima; Brillante Oeste; Brillante Este; y Centro. En este proceso de escolarización son los niños nacidos hace tres años los que deben matricularse, un ejercicio el de 2014 en el que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en la provincia nacieron 7.178 pequeños. Esto significa y, a la espera de que la delegada de Educación, Esther Ruiz, presente la campaña esta semana, que la Junta ha de ofertar esta cuantía de plazas como mínimo, por las 9.200 del año pasado, que no se completaron. Es más, según los datos ofrecidos el 30 de mayo de 2016 por Educación tras el proceso de escolarización, en total se presentaron 6.824 solicitudes para niños de tres años.

Y hasta que la Junta no ofrezca los datos correspondientes al curso 2017-2018, las principales novedades de este proceso de escolarización son los cambios que la Consejería de Educación ha introducido en el decreto correspondiente para, según ya explicó el Ejecutivo autonómico, adaptarse a las directrices de la Lomce. Uno de estos cambios es que ahora el área que dirige Adelaida de la Calle ha acordado que "en caso de ausencia de vacantes en los centros públicos y concertados se podrá autorizar un incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos por unidad escolar, bien por necesidades que vengan motivadas por el traslado de la familia en el periodo de escolarización extraordinaria". Otra de las novedades que conlleva la Lomce hace referencia a la capacidad de elección de centro. Así, según consta en el Boletín Oficial de la Junta, cuando un alumno de un colegio, tanto público como concertado, pida una plaza en "otro centro sostenido con fondos públicos se entenderá manifestada la voluntad familiar y, en consecuencia, salvo que no resultarse admitido en alguno de los centros solicitados, perderá el derecho".

A estas dos nuevas medidas, la Junta incluye otra que se centra en la figura del director, que será "la persona que decidirá sobre la admisión del alumnado", mientras que hasta la fecha era una competencia del consejo escolar. Otro de los aspectos que se han modificado es la desaparición de las listas de espera en los colegios, una medida en la que muchas familias depositaban sus esperanzas cuando no conseguían plaza en el primer centro elegido. Ahora Educación establece que las vacantes que haya tras la certificación del total de matriculados se podrán ofertar "al alumnado que resultó no admitido en el centro solicitado como prioritario, siguiendo el orden de administración establecido", pero del que no se indica cuál es.