La mitad de los cordobeses con trabajo no alcanza el salario mínimo interprofesional (SMI), lo que repercute de forma directa en las cotizaciones a la Seguridad Social y en las pensiones. El año 2017 finalizó con 298.116 personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia por lo que, según este dato, más de 149.000 asalariados tienen una retribución menor a los 735,9 euros al mes (según la actualización para 2018 publicada por el Boletín Oficial del Estado).

El sindicato CCOO hizo público ayer este dato en la presentación de su Observatorio Social de las Personas Mayores, una publicación elaborada entre la Federación de Pensionistas y Jubilados del sindicato y la Fundación Primero de Mayo, que refleja que los jubilados cordobeses cobran casi 200 euros menos que la media nacional, que se sitúa en 1.071 euros. Los 871,15 euros de media que reciben los pensionistas de Córdoba también es una cifra inferior a la media andaluza, que está en 965,58 euros.

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, aseguró que en la actualidad una de cada cinco personas es pensionista pero a mediados de siglo lo será una de cada tres. En este sentido, señaló que "el envejecimiento de la población ha de verse como una oportunidad para que este país modifique su modelo productivo reforzando algo en lo que somos una potencia mundial; servicios a las personas en torno a una demanda creciente de bienes y servicios donde la inversión en centros de día, en centros residenciales, en ayuda a domicilio o en teleasistencia son yacimientos de empleo". Todo ello con la condición de que esos empleos sean "de calidad, estables, bien remunerados con sistemas de cotización y un sistema fiscal más justo".

Por otra parte, del informe de CCOO también se desprende que un tercio de los hogares españoles ha sido sustentado por un pensionista debido a la crisis económica, recordó la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López. "No sólo es una percepción que las personas mayores vivan peor, sino que es una realidad", aseveró. A esto, Bravo añadió que "el sistema de pensiones ha sido soporte para la economía familiar", a la vez que condenó la "pérdida continua de poder adquisitivo" de estas personas.

Según los datos del Observatorio, a 1 de julio de 2017 en la provincia de Córdoba había 169.136 pensionistas y, según su tipología, la mayoría de ellos, 101.398 lo eran por jubilación; seguidos de viudedad, con 44.001; incapacidad permanente, con 15.359; orfandad, con 7.303; y a favor de familiares, con 1.075.

En esa fecha, la pensión media en Córdoba era de 759,16 euros, mientras que la española era de 921,10, siendo la sexta provincia del país con la retribución más baja y la tercera de Andalucía. Sólo tienen peores resultados Jaén con 758,52 euros; Almería con 745,13; Cáceres con 756,25; Lugo con 690,27 y Orense con 670,68.

López denunció que "esto dificulta ese derecho de las personas a tener una vida digna, algo que se agrava en el caso de las mujeres, con una pensión 400 euros inferior a la del hombre fruto de las discriminaciones que se dan en el mundo del trabajo". La retribución media por viudedad en España es de 646,88 euros, en Andalucía de 607,97 y en Córdoba de 563,99. En este caso, la provincia es la séptima por la cola a nivel nacional.

Al respecto, el secretario confederal de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Julián Gutiérrez, apuntó que "la Seguridad Social no tendría ningún tipo de problemas hoy día si la tasa de empleo de las mujeres estuviese equiparada con los hombres".

CCOO propone reforzar el sistema de pensiones desde la vía de los ingresos y los salarios: "No es posible que los salarios medios cordobeses de 2016 estén situados por debajo del SMI", apostilló López, y agregó que "es ahí donde hay que afrontar los problemas del sistema de pensiones, desde la base del empleo, subiendo salarios y generando empleo de calidad". Además, criticó que "el sistema público de pensiones no puede ser objeto de juego político, no se debe hacer demagogia con él y las propuestas han de llevarse a la Mesa del Pacto de Toledo, de donde nunca debieron salir".

Por otro lado, también es llamativo que, pese al envejecimiento de la población, las administraciones públicas no se ocupan de mejorar la calidad de vida de los mayores. Esto se refleja, por ejemplo, en que Córdoba cuenta con 4.249 plazas residenciales privadas (80%) frente a las 1.040 públicas (20%).