El comercio teme que el cogobierno paralice el plan de apoyo al sector

A mediados del pasado mes de junio, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó por unanimidad el Plan de Apoyo y Promoción del Comercio de Cercanía de la ciudad, una iniciativa que tendrá una vigencia de cinco años y se someterá a una evaluación continua semestralmente en el seno del Consejo Asesor de Comercio. Ayer, la Federación Provincial del Comercio Comercio Córdoba mostró su temor de que el Ayuntamiento no ejecute durante este año las previsiones de dicho Plan de Apoyo y Promoción del Comercio de Cercanía y que el presupuesto asignado a su implementación no se ejecute.

Por ello, "Comercio Córdoba ha solicitado a la delegada municipal de Fomento del Desarrollo Económico y Comercio, Mar Téllez, la convocatoria urgente del Consejo Asesor de Comercio, con un único punto en el orden del día de analizar el estado de desarrollo del Plan de Apoyo y Promoción del Comercio de Cercanía", según detallaron ayer fuentes del colectivo.

El colectivo denuncia que ninguna de las medidas del plan han sido aún implementadas

En el escrito de petición de la reunión se afirma que "desde su aprobación, hace ya tres meses, ninguna medida del plan ha sido implementada, lo que viene a sembrar el temor de que a apenas tres meses de acabar el ejercicio presupuestario vayamos a reproducir lo sucedido en años anteriores, que no es otra cosa que esa Delegación de Fomento del Desarrollo Económico y Comercio no ejecute el presupuesto asignado". Para el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, "esta situación es especialmente preocupante por cuanto el Plan de Apoyo y Promoción del Comercio de Cercanía prevé una importante dotación económica para desarrollar las trascendentes medidas que contempla" y que el hecho de que se pueda reproducir ahora la no ejecución de las partidas "sería desde todo punto de vista inadmisible".

Entre los objetivos del Plan Municipal de Apoyo y Promoción del Comercio de Cercanías se encuentran estudiar y analizar al sector para promover y mejorar el comercio de cercanía; propiciar el relevo generacional y apoyar el emprendimiento en el sector; y reforzar la imagen de marca del comercio entre los ciudadanos y turistas de Córdoba para favorecer el afianzamiento y promoción de las empresas del sector. Igualmente, se busca favorecer la sostenibilidad del comercio -comercio verde, reducción de embalajes de plástico, dotar de mayor accesibilidad y movilidad-; formar a los profesionales del sector en base a las nuevas necesidades de los clientes, incorporando herramientas tecnológicas para la gestión y comunicación, y abrir nuevas fórmulas de financiación y expansión del comercio en cooperación con entidades financieras.

Tras la aprobación del plan, la edil de Fomento del Desarrollo Económico y Comercio ya sentenció al respecto que "queda clara la voluntad de la alcaldesa y su equipo de gobierno de apostar por el comercio de cercanía, sector que es estratégico para la ciudad", por lo que consideró "prioritario conseguir su consolidación y renovación". Téllez insistió en que "el comercio de cercanía, que representa un formidable atractivo para visitantes y turistas y que es capaz de incorporar innovación, tecnología y talento, posee capacidad para generar empleo estable y es un espacio donde los emprendedores pueden desarrollar su vocación", puntualizó.