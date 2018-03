El 72% de los comerciantes de Ciudad Jardín respalda la peatonalización

El comercio, no obstante, también exige algunas cuestiones, al igual que los vecinos. Se tata de la concreción de la duración de las obras, la habilitación de aparcamientos alternativos y la disposición de zonas de carga y descarga o de horario determinados para que éstas se puedan llevar a cabo en las vías peatonalizadas. En este sentido, el delegado de Movilidad, Andrés Pino, explicó que se está intentado llegar a acuerdos y que aún no hay una fecha de implantación para esta medida, ya que el objetivo es que esté "totalmente consensuada" antes de ponerla en marcha. La propuesta del Ayuntamiento, dijo Pino, es que los aparcamientos de la plaza de toros pasen a ser de rotación, es decir, zona azul. También se habilitarán aparcamientos en el solar de Vista Alegre que el área de Infraestructuras está habilitando para ello. Una tercera propuesta es la de dejar plazas para residentes en parte de República Argentina y regularlas a través de una zona verde, una medida que es habitual en otras ciudades pero que en Córdoba se resiste a llegar. De hecho, Pino reconoció que se trata de una medida "polémica" y que no se implantará hasta que no haya un acuerdo. La intención del área de Movilidad es dotar de aparcamientos alrededor del barrio para suplir las que se perderán con la peatonalización y para ejercer de efecto disuasorio en el coche. En este contexto también se cambiará de cordón a batería los aparcamientos en Gran Vía Parque, desde la avenida del Aeropuerto hasta Medina Azahara, justo en la parte que linda con el barrio.

El PP exige que se paralice el plan

El portavoz del PP, José María Bellido, insistió ayer en que el barrio de Ciudad Jardín necesita "un plan integral" y no "un parche" como ha considerado la peatonalización de la calle Antonio Maura. Bellido apuntó que la asociación de vecinos no respalda la iniciativa, que es una "cortina de humo", para no atajar los problemas de la zona. De hecho, los populares ya han planteado en la comisión de Presidencia "que se paralice" la peatonalización y anunció que en el próximo Pleno presentarán una moción para exigir que se ponga en marcha un plan integral en el barrio. "Queremos que Ciudad Jardín recupere su tono, el comercio tenga vida y que sea un barrio vivo", dijo Bellido, quien lamentó que el barrio siga degradándose por la incapacidad del cogobierno. El portavoz del PP ha insistido en que la solución es poner en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en Ciudad Jardín, "que es lo que los vecinos quieren que sea su barrio". Bellido explicó que los vecinos tras enterarse de la posibilidad de peatonalizar la calle querían reunirse con el PP porque "no estaban de acuerdo con esta actuación", motivo por el que la semana pasada los populares se han reunido con más de 50 vecinos "absolutamente desconcertados", dado que "nadie les ha consultado si se peatonaliza o no", ni "nadie les ha informado, salvo a dos personas". Según indicó Bellido, en la Comisión de Presidencia y Movilidad su grupo ha transmitido al gobierno local que "este proyecto hay que pararlo, porque los vecinos no quieren que se haga", y ante ello "se dice que ya se verá, que hay que estudiar actuaciones parciales". A su juicio, "lo importante no es la peatonalización del barrio, que es un parche y una ocurrencia que no obedece a ningún proyecto global del barrio", así como "una medida aislada y que agrava los problemas de movilidad en Ciudad Jardín", en palabras del portavoz del PP. Por todo ello llevarán al próximo Pleno una proposición para "hablar de todo lo que hay que hacer en Ciudad Jardín, que lo de menos es la peatonalización".