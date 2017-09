El cogobierno se queda sin apoyos para aprobar las ordenanzas de 2018

El cogobierno se ha quedado solo, de momento, a la hora de garantizar que las ordenanzas fiscales para 2018 salgan adelante. La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento rechazó ayer el expediente de las mismas con los votos en contra del PP, Ciudadanos (Cs) y Unión Cordobesa (UCOR) y la abstención de Ganemos, grupo que la semana pasada exigió como condición de apoyo la revisión de la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las propiedades de confesiones religiosas -algo para lo que el Ayuntamiento no tiene competencias- y que se cumplieran los acuerdos al que llegaron con el equipo de gobierno el pasado año para el sí a las de 2017. El voto en contra de UCOR es porque no se tuvieron en cuenta sus enmiendas el pasado año. No obstante, este primer revés no significa nada, dado que es en el Pleno municipal donde el cogobierno necesita el sí de Ganemos -grupo con el que tiene rubricado el pacto de gobernabilidad- para sacar las ordenanzas fiscales adelante si continúa el rechazo del resto.

Tras la comisión, la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, insistió en que las ordenanzas para 2018 son las mismas que las de 2017, "que obtuvieron un amplio consenso en el Pleno". Doblas destacó que plantean "únicamente una mejora demandada por el Consejo Social de la Ciudad y el Consejo del Movimiento Ciudadano relativa a la bonificación del 50% del IBI a los propietarios de los patios, teniendo en cuenta la especial trascendencia económica y cultural que tiene la actividad en la ciudad". "El PP, UCOR y Ciudadanos se han manifestado en contra de dicha bonificación y espero que hagan llegar sus propuestas en los próximos días para llegar al consenso", sentenció.

También tras la comisión, la edil de Ganemos María de los Ángeles Aguilera insistió en que el motivo de la abstención de su grupo hay que buscarlo en que "todavía las negociaciones están muy frías y no se han concluido para nada". "Todavía se está viendo cómo se cumplen los acuerdos del año anterior y conforme se vea cómo se comprometen o respondan por escrito al documento enviado por Ganemos, fruto de la asamblea de la agrupación de electores, entonces se empezará a hablar de las ordenanzas y propuestas para 2018", defendió. Aguilera detalló que Ganemos no tiene aún información detallada de cómo va el cumplimiento de los cinco acuerdos de las ordenanzas fiscales de 2017, firmados en 2016, sobre los que su grupo condiciona el inicio de las negociaciones. El primero de los puntos acordados el pasado año "e incumplido" es el de una mayor transparencia de precios públicos de los servicios municipales con la puesta en marcha de un proceso participativo general sobre los mismos, desarrollado conjuntamente con el Consejo del Movimiento Ciudadano. El segundo es la inclusión de una adenda resumen de exenciones y bonificaciones al expediente de ordenanzas, acompañada de publicidad para el conocimiento de la ciudadanía. El tercero, el estudio de una tasa a las grandes superficies comerciales por "la sobregeneración de residuos sólidos urbanos provocada a la ciudadanía, con el objetivo de profundizar en la fiscalidad verde y el fomento de la sostenibilidad", El cuarto, el estudio de la posible implantación de una tasa turística que "compense los servicios de los turistas como usuarios, los efectos sobre la ciudad y los aspectos competenciales del municipio sobre la misma, contando para ello con los colectivos directamente implicados en la materia". Y el quinto, "un modelo mixto superficie y número de veladores, buscando primar la menor ocupación de la vía pública y el consenso con la mesa puesta en marcha".

El portavoz del PP, José María Bellido, advirtió de que en las ordenanzas fiscales para 2018 "se repite un escenario ya conocido; el pasado año Ganemos escenificó un teatro para al final acabarlas aprobando en el Pleno". Añadió que "el cogobierno se niega a iniciar un diálogo con quien no sea Ganemos, lo cual pone en riesgo las ordenanzas y evidencia la absoluta dependencia de la alcaldesa y del gobierno local de una fuerza política minoritaria que está haciendo unas exigencias, las de revisar las exenciones del IBI a la Iglesia, que son ilegales, las mismas que hacían el PSOE e IU cuando gobernaba el PP", dijo.