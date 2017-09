El cogobierno inicia con Ganemos la negociación para los presupuestos

Vuelta a empezar. Las negociaciones de los presupuestos municipales de 2018 vuelven a poner a cero el contador de las relaciones entre el cogobierno del PSOE e IU y Ganemos, después del varapalo de la falta de apoyo a las ordenanzas fiscales. El área de Hacienda envió una carta el pasado viernes a Ganemos con el objetivo de iniciar los encuentros para definir el expediente. Ya lo dijo la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, que su "prioridad" era la agrupación de electores y precisamente con esa formación se arrancan los contactos. El primero se espera para el día de hoy.

Tras el impacto de perder el apoyo de Ganemos a primeros de mes en la votación de las ordenanzas, por parte de IU se ha mostrado siempre un mensaje de "mano tendida" a la formación verde. No tan dulce ha sido la reacción del PSOE quien, a través de la alcaldesa Isabel Ambrosio, hizo elegir a los ediles de Ganemos entre una moción de censura o colaboración. No obstante sí que ha habido una postura común en el cogobierno en considerar que la negociación de los presupuestos era una nueva oportunidad para volver al diálogo y a mejorar las relaciones.

Las primeras líneas presupuestarias de las cuentas del año que viene establecen un incremento de los ingresos de 307 a 312 millones debido a que se contabiliza parte de los fondos Edusi que la Unión Europea ha destinado al Consistorio para inversiones. Así se desprende del documento que el cogobierno ha remitido al Ministerio de Hacienda, si bien es cierto que la cantidad que ingresarán directamente las arcas municipales a través de los tributos se reducirá en aproximadamente cuatro millones debido a los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo contra el impuesto de plusvalía y a la liquidación de la participación en los impuestos del Estado. En el primer caso, una vez que los jueces han confirmado que es ilegal cobrar la plusvalía a las personas que demuestren que no han obtenido enriquecimiento con la venta de su inmueble, el Ayuntamiento ha previsto un impacto de dos millones menos en sus cuentas. La participación en los impuestos del Estado varía cada año en función de la liquidación que se realiza, lo que deja como resultado que en 2018 se ingresarán aproximadamente 2,5 millones menos.

La agrupación de electores apoyó el año pasado las cuentas a pesar de que le dieron un "suspenso" al cogobierno en el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre las tres formaciones. La cuestión es que ese pacto no se cumplió y es lo que ha provocado el no de las ordenanzas. La situación, por tanto, no ha cambiado, de manera que habrá que ver si el cogobierno consigue dar la vuelta a la situación.

El adelanto de las líneas presupuestarias establecen además un superávit de 11 millones de euros. En cuanto a la deuda, según las previsiones de Tesorería, a 31 de diciembre de este año la deuda viva ascendería a 216,8 millones de euros, mientras que a finales de 2018 la cifra sería de 203 millones, lo que supone el 69% del nivel de endeudamiento. La normativa permite llegar hasta el 75%.