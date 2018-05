El cogobierno tumba las alegaciones de la aseguradora del centro de ferias

El cogobierno ha rechazado las alegaciones presentadas por la aseguradora del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) después de que el Ayuntamiento se hiciera el aval depositado por la empresa -de 500.000 euros- tras la resolución del contrato. La junta de gobierno local aprobó ayer desestimar estas propuestas, lo que supone un paso más después de la resolución del contrato con la empresa. El cogobierno, no obstante, está a la espera de que se apruebe la liquidación y la recepción de las obras ya ejecutadas, según apuntó ayer el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente. El edil no se atrevió a dar un plazo para poder licitar los trabajos pendientes, el 47% del total, aunque sí matizó que es "una urgencia" para el cogobierno. Las previsiones iniciales eran concluir las obras durante este año, aunque visto lo visto es complicado cumplir ese plazo ya que aún no se ha encargado el nuevo proyecto a los arquitectos. La obra debería haber estado concluida en verano de 2016.

Las obras de consolidación de la estructura, reforma y adaptación parcial del edificio municipal pabellón multiusos Parque Joyero a Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones se adjudicaron el 6 de marzo de 2015. Su presupuesto de licitación fue de 14,4 millones de euros, montante que se redujo a 10,9 millones al adjudicarse la actuación. Los trabajos tenían un plazo de ejecución de 16 meses, pero no se ha cumplido. El 31 de marzo de 2016, un año después prácticamente del inicio de la obra, la empresa pidió un modificado de obra por un importe de 915.000 euros. El 30 de septiembre de ese mismo año se desestimó. La empresa lo rechazó y el asunto al final acabó en los tribunales, aunque el proceso sobre la resolución del contrato ha seguido su curso aparte. De esta manera, el 7 de noviembre de 2016 se recibe un segundo modificado, esta vez por parte de la dirección facultativa, que la empresa rechaza. La constructora, de hecho, en enero de 2017 ya pide la resolución del contrato y tres prórrogas para terminar la obra. El Ayuntamiento desestima la resolución e inicia el mismo el proceso ante el Consultivo, que tuvo que reiniciarse después y que concluyó en marzo. Todos los informes han dado siempre la razón al Ayuntamiento.