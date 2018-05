Un coche por cada dos cordobeses

Un turismo por cada dos cordobeses. Ésta es la correlación existente entre el parque móvil de la provincia y el padrón, atendiendo a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y teniendo en cuenta que la población total, que incluye menores de edad y adultos sin carné, asciende a 788.219 habitantes. Los datos oficiales concretan que en la provincia había, a finales de 2017, un total de 370.715 coches en circulación, siendo la flota de la provincia superior a la registrada en 2016 en 12.930 turismos.

En este contexto, la venta de vehículos se encuentra en una situación positiva tras la crisis sufrida, tratándose de un desarrollo estable que no llega a dejar cotas destacadas. "La salud del sector es buena para los tiempos que corren", manifiesta Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto. "Entre los consumidores hay confianza, familias y empresas están renovando sus coches. Si el sector de la automoción es un reflejo de la economía del país, se puede decir que el nivel de consumo es bueno y la previsión es que se mantenga", sostiene.

Morales explica que 2017 concluyó con algo más de 1,2 millones de matriculaciones nuevas en España, y la previsión para 2018 es alcanzar los 1,3 millones. "Es un crecimiento corto, pero es un crecimiento. Las estimaciones para los próximos dos años son que haya un aumento ligero de las ventas, que el incremento sea en torno al 4%. No es un porcentaje muy destacado, pero si tenemos en cuenta que durante la crisis las matriculaciones cayeron un 50%, esta cifra es bastante razonable", comenta.

En la provincia de Córdoba, el parque de vehículos en 2017 era de casi 520.000 vehículos, de los cuales más de 370.000 eran turismos, lo que supone un leve aumento respecto a los números del curso pasado. Aún así, Morales señala que la flota tiene una antigüedad acorde a la media, unos 13 años, y eso tiene un gran impacto en el campo de las ventas y en el medio ambiente, ya que la edad de un vehículo es uno de los factores más influyentes para determinar la contaminación.

En el caso de las matriculaciones (ventas) de turismos y todoterrenos, durante el primer trimestre de 2018 se vendieron 7.418 coches, lo que supone un incremento del 18,10% con respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, la subida ha sido del 17,5% en los coches particulares y del 9,5% en los de empresa. El ámbito que más ha crecido ha sido la venta a empresas de alquiler de vehículos (Rac), donde el incremento ha sido del 48% con respecto al primer trimestre de 2017, pasando de 62 coches vendidos a 92, según los datos de la consultora MSI para Faconauto.

Las marcas con más ventas en Córdoba en lo que va de año son Peugeot, Renault, Audi y Seat, en este orden. Sin embargo, atendiendo a los datos porcentuales, las que más han crecido son Jeep, SSangYong y Fiat, mientras que Porsche y Mahindra son aquellas con las mayores caídas en venta en relación al curso pasado, datos que reflejan la relación entre la demanda general y los productos de alta gama.

Gasolina y diesel siguen siendo, por este orden, los combustibles estrellas de los turismos vendidos en lo que va de año. El mercado de los eléctricos e híbridos no deja de crecer, pero es aún muy bajo en comparación con los propulsados por combustible fósil. Como comenta Raúl Morales, "Córdoba tiene una clara de tendencia de consumición de carburantes de combustión. De momento parece que el resto de tecnologías no son una alternativa real". El diesel, por su parte "está recibiendo mala imagen a base de titulares de prensa que se basan en estudios que no responden completamente a la realidad. El problema de la contaminación no es tanto debido al combustible sino a la antigüedad de los vehículos y sus niveles de emisión", señala.

De enero a abril de 2108, sólo se vendieron seis coches eléctricos y un total de 222 híbridos. A pesar de su baja representación dentro del conjunto global, sus ventas no dejan de crecer. En el caso de los híbridos gasolina/eléctrico -los que más mercado tienen- se vendió casi un 68% más que en el mismo periodo de 2017. No obstante, el tipo de turismo que más crece (teniendo en cuenta el tipo de carburante) es el eléctrico,antes mencionado, habiendo incrementado sus ventas en este periodo un 200% respecto al curso pasado. Pero aún este tipo de vehículos sólo representa un pequeño porcentaje del total de turismos matriculados, según los datos facilitados por Faconauto. Por el contrario, la matriculaciones de coches diesel han disminuido un 11%, aunque sigue siendo el segundo carburante más usado en turismos. Raúl Morales, sobre este aspecto, afirma que "hay que transmitir una mejor imagen del diesel. Es una tecnología muy importante, aunque es cierto que los compradores y el sector buscamos una transición hacia energía más limpia, pero todas las diferentes tecnologías van a convivir durante muchos años hasta que el nuevo mercado sea sostenible".

Desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y Faconauto apuntan que hubo un descenso general en las matriculaciones de marzo, que se debió también a la celebración de la Semana Santa, que restó dos días laborales en comparación con el mismo mes de 2017. "Marzo podía haber sido peor si los concesionarios no hubieran automatriculado gran cantidad de unidades en los dos últimos días hábiles para alcanzar los ambiciosos objetivos propuestos desde las marcas", indica Rafael Morales. "En nada favorece al sector estas políticas comerciales que llevan al límite las finanzas de los concesionarios y eventualmente a la insatisfacción del cliente final. Además, esta presión está llenando el stock de los concesionarios de kilómetros 0 y de vehículos de demostración. Por ello, sería deseable que las marcas cambien su forma de actuar y pongan a sus concesionarios objetivos justos y en línea con la realidad del mercado. Esperamos que este parón de marzo sea sólo una excepción ya que las ventas recuperan su buen tono en abril".

Aún así, Morales informa que "el mercado está comenzando a ser estable después de la importante subida tras la crisis. Destacaría la aportación de las ventas a particulares, que demuestran que vuelve a haber confianza en la economía. El cliente consigue el dinero de forma más fácil, además el mercado se adapta a las necesidades actuales a través de las nuevas formas de financiación. No esperamos un crecimiento considerable, estamos más bien en una situación razonable en la que avanzamos a velocidad de crucero, pero es cierto que debemos aspirar a más". Morales también puntualizó sobre la necesidad de fomentar las ventas para reducir la contaminación, "el parque de vehículos es muy viejo, lo que hace que el impacto ambiental sea mayor. Necesitamos una renovación real y rápida, fomentando la venta de vehículos nuevos y de segundo uso, que son una opción válida para fines tanto ambientales y como económicos".