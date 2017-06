La climatización caldea el ambiente

Otro desencuentro más entre los socios de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba. La alcaldesa se sacó un as de la manga el pasado martes durante su balance del ecuador del mandato municipal con el anuncio de que en dos años todos los colegios públicos de Córdoba tendrán un más que necesario sistema de climatización. Mientras el PP considera que es un farol, IU coincide con este último grupo en que el Ayuntamiento va a acometer con esas obras unas actuaciones que le corresponden a la Delegación Provincial de Educación. "Estoy ya cansado de taparle las vergüenzas a la Junta y a la ineptitud del Gobierno andaluz en lo que respecta a la educación pública", insistió ayer el primer teniente de alcalde, Pedro García.

O sea, que a la alcaldesa le va a tocar luchar contra los elementos en casa si continúa con su idea de dedicar los fondos Edusi a algo que su socio de gobierno insiste en que le corresponde ejecutar a la Administración Susana Díaz. "Taparle las vergüenzas a la Junta con el dinero de los cordobeses tiene un límite insoportable", recalcó. Es más, García aseguró que "los proyectos de los fondos Edusi todavía no se han discutido en el equipo de gobierno, sobre cuáles van a ser las finalidades de los proyectos; si bien no nos vamos a oponer a que los colegios tengan la climatización adecuada y que los niños estén en el mejor estado posible para desarrollar su educación", matizó.

También se despachó a gusto el portavoz municipal del PP, José María Bellido, a la hora de valorar el anuncio de la alcaldesa. Bellido insistió en que es "lamentable" destinar parte de los fondos Edusi a pagar aparatos de aire acondicionado en los colegios de la ciudad "cuando compete a la Junta de Andalucía; es correr a taparle las vergüenzas a Susana Díaz". "Los ayuntamientos en los colegios sólo tienen el mantenimiento y ese tipo de instalaciones corren a cargo de la Junta de Andalucía; es una ocurrencia y una improvisación", recalcó.

Ya por la tarde, Isabel Ambrosio volvió a dejar claro su planteamiento destacando que los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria son "edificios municipales", de modo que "igual que cualquier otro edificio municipal merecen un trato" ante "la situación que tiene que ver con el cambio climático que algunos no quieren reconocer", con "el exceso de temperaturas justo en la parte final del curso, que afecta a los más pequeños", sentenció.

El proyecto de climatización de los colegios es, de momento, sólo eso, un proyecto, y además embrionario, que llega en un momento en el que en todo la ciudad no se habla de otra cosa que no sea del calor que están soportando los alumnos cordobeses en unos centros educativos la mayoría de los cuales no están preparados para luchar contra las altas temperaturas de un verano que cada año parece adelantarse más. Algunas asociaciones de padres y madres ya se han puesto manos a la obra para conseguir que sus centros educativos tengan un sistema de climatización digno que, eso sí, esperan que no tengan que acabar costeando las familias, tal y como defendió la presidenta de FAPA-Ágora, María José Priego.

FAPA-Ágora espera mantener en breve una reunión con el edil de Educación, Andrés Pino, para que les detalle en que consiste ese proyecto de climatización para los colegios. "Climatización es un término muy amplio", detalló la presidenta de la federación de asociaciones de padres y madres de la enseñanza pública.

Desde el Ayuntamiento detallaron ayer que la Delegación Municipal de Educación ya estaba trabajando en ese proyecto y que uno de los primeros trabajos que va a llevar a cabo será el de la realización de un censo en el que se contemple qué colegios necesitan la inversión. La idea es ir dando prioridad a aquellos centros escolares cuya necesidad sea más urgente. Eso sí, habrá que ver si finalmente los socios de gobierno dan su bendición a, según defienden, "taparle las vergüenzas a la Junta".