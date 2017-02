La chirigota de las Niñas y el coro de Espiel salvan una fría semifinal

La penúltima semifinal del XXXV Concurso de Agrupaciones Carnavalescas tuvo dos grandes protagonistas, la chirigota femenina Qué bien bailan las hijas de Putin y el coro La tierra de las alegría, fieles candidatas a ocupar un merecido puesto en la gran final del próximo viernes.

La primera de ellas, la agrupación de Carmen García Koski, no sólo demostró la facilidad de tomar las tablas con una chirigota entretenida y divertida, sino también con una coreografía constante al tipo y unas letras de altura en todo el repertorio.

El único coro aún en concurso, La tierra de la alegría, no se confió en su condición de no tener rivales a estas altura del certamen, ya que el otro participante se quedó en preliminares, y presentó una actuación muy meritoria para ser proclamados campeones. No por ser los únicos, sino por demostrar el compromiso de seguir sumando en la modalidad menos participada.

Como en jornadas anteriores, la cantera abrió una sesión fría de principio a fin. Así, los niños de la chirigota Los auténticos superhéroes tuvieron que conformarse con el aplauso y reconocimiento de un escaso público en la sala.

La noche recibió en las tablas a la comparsa El reino de Cronos, de Encinas Reales, con una actuación menos brillante que en preliminares. También intervino el cuarteto local Pesadilla en España, que aunque tuvo momentos destacados no se le vio tan fino como en el primer corte del concurso.

La comparsa del pregonero, Fernando Abad, bajo el nombre de La misteriosa, deleitó con su buen hacer y con una tanda de pasodobles más que destacables teniendo en cuenta el factor letras a la hora de intentar conquistar un puesto en la final. Los que no tuvieron su noche fueron la comparsa sevillana Los Vigilantes y la chirigota Bigilansiah 24, que, aunque intentaron agradar, no causaron la misma sensación que en el primera ronda.

La noche dio además la oportunidad de escuchar en directo al laureado contralto gaditano Fali Vila, quien tras visitar el concurso quiso regalar a los cordobeses dos pasodobles que hicieron historia con su voz en las comparsas Los templarios y La niña de mis ojos, ambas de Martínez Ares.