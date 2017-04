Los dos candidatos a liderar el PP

Finalmente habrá, al menos, dos candidaturas para presidir el PP tras la salida obligada de José Antonio Nieto al declarar desde Génova la incompatibilidad de estar al frente del partido con ser secretario de Estado de Seguridad. El actual secretario general del PP, Adolfo Molina, es el candidato oficialista, el que ha designado la dirección actual en una reunión en la que no todo el mundo estuvo invitado. La parlamentaria andaluza Rosario Alarcón, que había sonado con fuerza desde hace semanas, se considera la candidata crítica y la que se sitúa en la cuerda del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, a quien se ha apuntado como la mano negra en la salida de Nieto.

Por el momento, los dos candidatos hablan de unidad, de sumar, de crecer y de fortalecer el partido, por mucho que el anuncio de Alarcón no haya sentado muy bien. Adolfo Molina aseguró ayer a este periódico que los principales motivos por los que ha dado el paso son "que muchos compañeros me lo han pedido porque consideran que soy una persona que puede generar consenso para sustituir a Nieto, algo que no es fácil". El también parlamentario aseguró que el paso al frente de Alarcón debe entenderse "con normalidad en un partido democrático y con naturalidad", ya que "cada uno tiene sus aspiraciones", y confió en que, pase lo que pase, "el 3 de junio salga un partido unido en torno a quien sea".

Molina no quiso dividir las dos candidaturas en partidarios de Moreno o no ya que, aseguró, tiene "una magnífica relación con Juanma Moreno, a quien le debo lealtad y un apoyo sin fisuras y desde el PP de Córdoba tenemos que colaborar para que sea el presidente de todos los andaluces; no creo que haya una candidatura de uno u otro", dijo.

Alarcón esgrimió ayer entre sus motivos para presentarse "la petición que me han hecho muchos compañeros de la provincia ante esta nueva oportunidad que se abre". Su objetivo, dijo, es "mejorar" cosas que no se han hecho del todo bien con la actual dirección y es el trato con los afiliados y las relaciones con el conjunto de la provincia. "En los municipios hay mucha gente que da la cara por el PP y creo que desde la estructura no hemos tenido la consideración que deberíamos con los afiliados, atenderlos mejor, ir a los pueblos, arroparlos e implicarlos en la toma de decisiones escuchándolos", aseguró Alarcón.

La parlamentaria andaluza confió en pasar el filtro para convertirse en candidata y aseguró que su intención "es sólo crecer, conservar lo que está bien, pero mejorar los errores porque hay mucho por hacer". Alarcón aseguró que Juanma Moreno no le ha pedido que se presente, sino que lo han hecho "muchos compañeros y concejales de la provincia porque han visto que había una posibilidad de cambio y no hay que conformarse", concluyó. La batalla ha empezado.