"La brecha salarial es por formación"

"La brecha salarial no es una cuestión de hombre o mujer, sino de formación". La frase la dijo ayer la concejala del PP María Jesús Botella, quien apostó por trabajar "en la educación" para que todo el mundo pueda acceder por igual a los puestos de mayor responsabilidad. El contexto es el debate en el Pleno sobre una moción presentada por IU, Ganemos y PSOE en apoyo a la huelga feminista del próximo 8 de marzo. El PP se abstuvo en este punto porque "respeta" pero no "apoya" que desde el Ayuntamiento se anime a este paro porque, según Botella, "es contra el sistema capitalista y parece que contra el PP". La edil popular defendió que su partido es "feminista" pero que luchan por la igualdad "como veamos conveniente, no como ustedes digan". La moción finalmente fue aprobada con los votos de PSOE, IU y Ganemos y la abstención de PP, Ciudadanos y UCOR.

La portavoz del PSOE, Carmen González, la edil de IU, Alba Doblas, y la coportavoz de Ganemos, Victoria López, argumentaron desde la brecha salarial a la violencia de género para defender una huelga que también es "de cuidados y de consumo" porque el objetivo es que se vea "que si paran las mujeres se para el mundo".

El edil de Ciudadanos, José Luis Vilches, mostró su respeto a la convocatoria pero añadió que "no podemos mezclar feminismo con capitalismo". En UCOR utilizaron el mismo argumento.