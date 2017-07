Un baño refrescante con buenas vistas

A pesar de las altas temperaturas que sufre Córdoba durante todos los meses de verano, la recepción de extranjeros que vienen a descubrir la ciudad no cesa. La mayoría de los hoteles cuentan con piscinas donde los turistas pueden refrescarse a lo largo de las horas en las que el sol más pega. De distintos tamaños, con vistas o sin ellas, con aguas saladas, templadas o de otra forma, las piscinas de los hoteles suplen la función de playa que los turistas necesitan después de una jornada recorriendo los entresijos cordobeses. Además del acceso gratuito a las personas que se hospedan durante un tiempo determinado en los distintos alojamientos, algunas piscinas cuentan con un servicio público en el que se les permite el acceso a personas ajenas al hotel. El precio de la entrada para poder disfrutar de estas piscinas en la azotea ronda los 20 euros por día.

El Hotel Córdoba Center cuenta con una de las piscinas más espectaculares de la ciudad. Está situada en la séptima planta del hotel, por tanto cuenta con unas maravillosas vistas de 360 grados desde donde se aprecian la Sierra y toda la campiña cordobesa. Además de esta piscina panorámica, el hotel dispone de un jacuzzi al aire libre y un solárium con tumbonas y sombrillas. Cada año las temporadas varían en función de las situaciones climatológicas en las que se encuentre la ciudad; normalmente en junio ya suele estar abierta y el cierre está previsto para el puente del Pilar (12 de octubre). Su capacidad no es muy elevada, tiene un aforo de 25 personas aproximadamente. Aunque el uso es sólo exclusivo para clientes, la gente de fuera puede ir al hotel para disfrutar de su restaurante y la terraza junto a la piscina, llamada 7venth Center; en ella se ofrecen muy a menudo espectáculos en directo durante los fines de semana y los jueves noche.

Algunos hoteles como el TRYP ponen a disposición pública su servicio de piscina

Para contemplar unas inmejorables vistas de la Mezquita-Catedral desde una piscina, el Hotel NH Córdoba Guadalquivir es la mejor opción. Una piscina privada situada en la terraza del hotel cuyo horario es de diez de la mañana a ocho y media de la tarde. La piscina lleva abierta desde el 1 de mayo y tiene previsto su cierre para el 1 de octubre. El éxito es total durante todo el verano y en todas las horas del día, tal y como afirma el responsable de la piscina del hotel: "Hay gente a todas horas". Además cuenta con un fácil acceso para los minusválidos. Este hotel se encuentra más retirado del centro que los demás, concretamente en la avenida Fray Albino. Pese a tener la piscina de uso privado, la oportunidad de tomar algo con la Mezquita de frente es posible ya que en la otra parte del edificio el establecimiento cuenta con dos terrazas al aire libre, una en el restaurante y la otra en la azotea, y ambos espacio pueden presumir de vistas. La terraza del restaurante está abierta todo el año mientras que la de la azotea se abre únicamente en verano.

Al lado del centro, situado en la avenida Medina Azahara, el TRYP Córdoba Hotel tiene una piscina exterior de 49 metros cuadrados con algún que otro plus, como su agua salada o su adaptación para personas discapacitadas. A pesar de tener una capacidad de 30 personas, el recinto permite el uso y disfrute de su piscina a personas ajenas al alojamiento; con una entrada de 15 euros cualquier persona puede pasar el día en esta piscina y contemplar las vistas de la ciudad y del Rectorado de la Universidad de Córdoba en particular. La temporada, que este año comenzó durante las vacaciones de Semana Santa, no tiene fecha de cierre, se acomodará a las temperaturas que este sufriendo la ciudad en ese momento, aunque por regla general suele ser para finales de septiembre. La piscina, que abre a las 11:00, tiene una mayor afluencia de personas durante la primera hora de la tarde, y el mes señalado por más visitantes suele ser julio. Cuenta con un servicio de toallas y tumbonas.