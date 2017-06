El 91% de los alumnos cordobeses consigue aprobar la Selectividad

Un 91% de los alumnos cordobeses que realizaron la semana pasada la Selectividad -oficialmente Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU)- han aprobado y podrán acceder a una carrera. Así lo informó ayer la Universidad de Córdoba (UCO), que publicó los resultados a las 09:00, una semana y un día después de que finalizaran los exámenes. En este caso, por sexos, han superado la prueba 1.671 mujeres (más de un 56% de los aprobados) y 1.292 hombres (un 43,6%). Según especificó la institución académica, a tenor de las cifras obtenidas, los resultados no presentan diferencias respecto a las prueba de Selectividad de años anteriores. En el caso de aquellos que no han conseguido superar la prueba, que serían unos 900 teniendo en cuenta que acreditados para realizarla había exactamente 3.876, el 45,8% son hombres y el 54,2%, mujeres.

La institución académica cordobesa detalló además que en relación con las calificaciones de las pruebas, 101 estudiantes han obtenido en los exámenes una nota entre 9 y 10; 334 estudiantes han logrado puntuaciones entre el 8 y el 9; en la horquilla comprendida entre el 7 y el 8 se encuentran 621 alumnos, y entre 6 y 7, 747 alumnos. La nota media de las asignaturas ha sido de 6,1, una décima por debajo de la obtenida en la Selectividad del año pasado. La UCO añadió también que de los diez alumnos con mejores notas en esta convocatoria, ocho de ellos pertenecen a centros públicos y dos a centros privados.

Lo que toca ahora es decidir qué carrera estudiar, pero también se abre el plazo de reclamaciones para aquellos alumnos que no estén contentos con algunas de las notas obtenidas. Y aunque esta nueva EBAU no contaba con muchas novedades, precisamente las pocas que introducían tenían que ver con las revisiones. Ahora desaparece el proceso de reclamación que podían instar los estudiantes sin peligro de empeorar el resultado cuando no estaban conformes con las notas. Con todo ello, a partir de ahora solo es posible acudir a la revisión del examen, pero implica ciertos peligros. Si el docente que revisa el examen lo califica con una diferencia arriba o abajo no superior a dos puntos se hace la media. Si la discrepancia es mayor, la prueba será evaluada por un tercer docente y se pondrá finalmente la media que arrojen las tres calificaciones.

El plazo de solicitud de revisión de las calificaciones obtenidas comienza hoy y se extiende hasta el lunes y martes (fin de semana excluido). También desde hoy, y en este caso hasta el lunes, está abierto el plazo de reclamaciones. Para solicitar la revisión los alumnos tendrán que dirigirse hasta el Rectorado, aunque también pueden hacerlo a través del enlace sede.uco.es/GOnceOV/tramites/acceso.do?id=94.