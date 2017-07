La alcaldesa afirma que si el Cercanías se demora más allá del inicio del curso será culpa de Renfe

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, aseveró ayer que si el Cercanías no comienza a prestar servicio con el inicio del curso escolar será por que Renfe "ponga alguna dificultad o alguna condición que este equipo de gobierno a día de hoy aún no conoce". En esa línea, pidió a la operadora ferroviaria y al Ministerio de Fomento que "den certeza de cuáles son los plazos que van a poner para la puesta en funcionamiento de este servicio, unos plazos que deben de ser lo más cortos posibles, porque creo que hemos ido salvando todos y cada uno de los obstáculos con la firme voluntad de poner en funcionamiento el sistema de Cercanías cuanto antes mejor, y no debiéramos de encontrarnos con ninguna sorpresa, con lo cual queremos certeza en los plazos".

Ambrosio mostró su "extrañeza" por la reunión mantenida en Fomento por el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, ya que ella, según aseguró, ha enviado cinco cartas a los diferentes ministros de Fomento "y ha sido imposible sentarse con ellos". Aún así, apuntó que "todo lo que agilice el empeño de este equipo de gobierno para la puesta en funcionamiento del Cercanías, ayuda".

La alcaldesa señaló que por parte del Ayuntamiento "las tareas están hechas" ya que "la disponibilidad presupuestaria que debía tener" el Consistorio "está habilitada, el pliego con las condiciones para la puesta en funcionamiento del servicio de Cercanías está redactado, y estábamos a la espera, hasta ayer (por el pasado lunes), de que se recibieron parte de los datos de Renfe" necesarios para poder concluir dicho pliego y poder firmar el contrato. "Si hay facilidades y si hay voluntad, porque para eso se han sentado con el responsable del PP, el portavoz de la oposición del Ayuntamiento de Córdoba, pues que nos hagan llegar esa respuesta definitiva", aseveró.