Urbanismo ultima la hoja de ruta para dotar de servicios a las parcelas

Parcelistas insisten en que es insuficiente

El presidente de la Federación Córdoba Extrarradio, Rafael Salazar, afirmó ayer que la reforma de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) "no soluciona el problema de la periferia". Salazar aseguró que lo que aconteció en el Parlamento "son meros hechos de propaganda", que se justifica en que los políticos están "a las puertas de las elecciones municipales y los partidos están calentando motores". Y es que, según relató tras haber consultado a técnicos, "todos dice que esta norma no soluciona el problema", ya que la normativa es muy "exigente" y muchas no van a poder". / efe