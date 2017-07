La UCO entra en el listado de las 100 mejores universidades del mundo

La Universidad de Córdoba (UCO) aparece por primera vez posicionada entre las 100 mejores universidades del mundo en cuatro disciplinas científicas y entre las mejores 500 instituciones académicas, también del mundo, en nueve áreas, según la última actualización del conocido Ranking de Shanghai (Academic Ranking of World Universities, ARWU). Hasta ahora, sólo en 2013 había logrado aparecer designada en el área de Computer Science. Se trata de un más que importante avance para la institución académica y todo un símbolo para la comunidad científica de Córdoba. No en vano, la producción investigadora de la UCO ocupa, en la mayor parte de las clasificaciones nacionales e internacionales, las primeras posiciones. Sin embargo, la aparición en el ranking de Shanghai refrenda el trabajo que ha llevado a cabo la institución en los últimos años. El ranking, elaborado desde 2003 por la Universidad Jiao Tong de Shanghai para valorar la calidad de las 500 mejores universidades del mundo, ha incorporado en esta edición de 2017 una novedad, pues en su metodología se incluye la medición de la producción, la calidad y el impacto de artículos científicos internacionales del periodo 2011-2015. Con todo ello, en esta última versión la UCO no sólo aparece, sino que lo hace en posiciones muy destacadas, gracias a su producción científica. La institución académica informó ayer de que de medio millar de instituciones por cada disciplina, la Universidad de Córdoba se encuentra entre las cien primeras a nivel mundial en cuatro de ellas: Ciencias Veterinarias y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, donde llega a situarse entre las posiciones 51 y 75, Ingeniería Química y Ciencias Agronómicas. Otras áreas en las que la UCO destaca son Recursos Hídricos, Ciencias de la Energía e Ingeniería, Ciencia e Ingeniería Ambiental, Ciencias de la Computación e Ingeniería y Ciencias Biológicas Humana.

A nivel nacional, el ranking de Shanghai posiciona a la Universidad de Córdoba entre las universidades investigadoras más destacadas, apareciendo como única representante andaluza en Ciencias Veterinarias, Recursos Hídricos y Ciencias Biológicas Humanas. A nivel andaluz, la UCO ocupa la primera posición en siete de las áreas en las que aparece.

Ante estas cifras, el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, mostró su satisfacción por los resultados y la "buena posición que ha ocupado" la institución que dirige por primera vez. El rector indicó también que se trata de "un reconocimiento a la labor realizada y estímulo para seguir trabajando en el fomento de la investigación de alta calidad". Para Gómez Villamandos, situarse en este ranking también supone "ser más atractivos a nivel internacional y, además, mejorar nuestra internacionalización".

Quien también se felicitó por los resultados fue la vicerrectora de Investigación de la UCO, Teresa, Roldán, quien consideró a el Día que la aparición de la institución académica en este prestigioso ranking mundial representa ya "un antes y un después para la Universidad". A su juicio, la clasificación pone de manifiesto "el funcionamiento de las políticas de investigación" que se llevan a cabo en el seno de la institución.

La metodología del ranking de Shanghai se basa en un indicador elaborado en base a distintos parámetros relacionados con la excelencia en la investigación, como el número de trabajos científicos en revistas indexadas, el número de investigadores altamente citados o la producción científica per capita, entre otros.

Según la Universidad, la aparición de la UCO en un lugar destacado en diversas áreas de investigación en el ranking "supone un espaldarazo a las políticas de fomento de la investigación y captación de talento que la institución viene realizando, lo que, unido a la estrategia de normalización de la filiación en las publicaciones, favorece la visibilización de la institución y de su personal a nivel nacional e internacional".