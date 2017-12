Turismo de luces y compras

Está más que confirmado que Córdoba es una de las ciudades de moda para este puente de diciembre. El pasado martes los turistas se volcaron con las visitas monumentales, pero ayer a esto se unió la apertura extraordinaria de los comercios, un combo prácticamente perfecto. Si difícil era caminar por el Casco Histórico más complicado resultaba aún hacerlo por las calles del Centro. Las tiendas vivieron una intensa jornada de ventas gracias a esta apertura y cordobeses y visitantes no dudaron en echarse a la calle para las compras típicas de estas fechas.

Amigo invisible, Papá Noel, los Reyes Magos… Hay muchas citas durante la Navidad en las que romperse la cabeza para hacer un buen regalo. Y teniendo en cuenta que hay muchos que descansan poco en estas fechas, la festividad de la Inmaculada sirvió para tachar más que un presente de la lista. Raúl, un cordobés de 18 años que ha hecho, un año más, el amigo invisible con sus amigos, buscaba una pajarita en medio de un río de gente. "Vamos a salir por primera vez en Nochevieja y aprovecho para comprarle la pajarita del traje a un amigo", comentaba este cordobés mientras intentaba decidirse entre una de lunares o una color vino.

Los había también que salían y entraban de las tiendas de juguetes, por eso de saber qué pedir a los Reyes y no cometer ningún error, y que intentaban cruzar el Bulevar de Gran Capitán con cajas que difícilmente entrarían en el maletero del coche. Y es que andar por esta céntrica vía ayer fue casi un imposible dadas las atracciones que aquí se concentran y que a su vez aglutinaron largas colas para paseos de dos minutos. "Esperábamos que hubiera gente", apuntaba un joven con una niña de unos tres años agarrada a su mano, "pero esto ya es exagerado". Y lo era. El Centro fue un ir y venir de gente que entraba y salía de las tiendas, que comía churros con chocolate en los sitios de siempre o que simplemente se paraban a admirar el alumbrado navideño.

Y es que precisamente estas luces de Navidad son otro de los grandes atractivos en estas fechas. Aunque no haya que comprar nada (aunque casi siempre hay que hacerlo) los había que se desplazaron desde otros puntos de la provincia para ver estas luces navideñas, que están dando de que hablar en muchos sitios pero que ayer parecían gustar a todo el mundo. "No serán como las de Málaga, pero a mí me encantan, que tampoco hay que ser tan exagerados con el alumbrado", opinaba una espejeña que había venido expresamente para ver las luces.

Y hubo otros que también vinieron expresamente a algo, pero no a ver luces, sino dulces. Y es que el Palacio Episcopal acoge hasta el próximo lunes una muestra de dulces conventuales que entran por el olfato apenas se pasa la Puerta del Puente. Conventos de Martos (Jaén), Estepa (Sevilla), Baza (Granada) o varios municipios cordobeses, como Belalcázar o Montilla participan en esta feria que organiza desde hace varios años la Hermandad del Calvario. Alfajores de almendra, cocadas, pastas angelinas, mazapán, miel o dulce de membrillo se mezclaban con el olor del incienso que la cofradía pone para dar ambiente al patio del edificio y que a su vez también resulta chocante porque de fondo suenan villancicos y no marchas procesionales.

El Palacio Episcopal, por lo tanto, también fue punto de encuentro de turistas y cordobeses y también se llevó su parte de compras. Los alrededores del edificio, más de lo mismo. La imagen que deja este puente es de nuevo de calles llenas, de una Mezquita a rebosar, de un Puente Romano donde resulta complicado ver el suelo y de bares sin mesa disponible.