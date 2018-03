Tanatorios de Córdoba amenaza con más protestas por las salas velatorio

Decenas de trabajadores de Tanatorios de Córdoba se manifestaron ayer durante aproximadamente hora y media a las puertas del Ayuntamiento contra el proyecto de las siete salas velatorio que la empresa municipal de cementerios, Cecosam, proyecta en el camposanto de San Rafael. Los empleados de Tanatorios de Córdoba aseguraron que intensificarán sus movilizaciones si Cecosam continúa adelante con el proyecto.

"Queremos hacerle ver al Ayuntamiento que nosotros nos vamos a quedar sin trabajo porque cuando ellos hagan su tanatorio, porque le pueden llamar lo que quieran, pero donde se velan muertos se llama tanatorio, se va a favorecer a empresas que vienen de fuera", sentenció Rafael Román, miembro del comité de empresa de Tanatorios de Córdoba. "El Ayuntamiento nos haría una competencia totalmente desleal con ese proyecto, con el que se saltan las normativas de Competencia y del PGOU", puntualizó.

"Según los datos que se nos han dado, creemos que la mitad de las personas que estamos trabajando en el sector, somos unos 80 en Tanatorios de Córdoba, perderían sus empleos, además de todos los empleos indirectos que también sufrirían el mismo desenlace", defendió el miembro del comité de empresa. Román también se refirió a que "parece ser que a algunos grupos municipales el equipo de gobierno no les ha hecho llegar informes al respecto que les tenían que haber llegado". Todo ello después de que los manifestantes acusaran con sus gritos a los responsables municipales de tener informes ocultos que cuestionan la legalidad del proyecto. "El mecanismo que debería haber seguido el Ayuntamiento en este asunto parece ser que no se ha seguido", destacó. "Se han inmiscuido en el circuito funerario, con los tanatorios, cuando el servicio público que debe ofrecer el Ayuntamiento es el de cementerio", dijo, para añadir que no se entiende el proyecto cuando "en Córdoba sobran salas de velatorio". La media de muertos diarios es de ocho o nueve y la oferta es de 27 salas, recalcó.