Susana Díaz evita pronunciarse sobre la Fundación Guadalquivir

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, evitó ayer contestar a las preguntas de la diputada de Podemos Teresa Rodríguez, quien le pidió explicaciones por el caso de las mordidas de la Fundación Guadalquivir Futuro, sobre todo desde que el Juzgado de lo Social haya dictado una sentencia firme que condena a Cristian Menacho a devolver el dinero a tres trabajadores. Rodríguez pidió a Díaz que le explicara si va a impedir que la fundación opte a otras ayudas -no sólo las de empleo- y que se pronunciara sobre la última sentencia. Ante esta pregunta, Díaz salió al paso defendiendo las medidas que su gobierno, dijo, ha puesto en marcha para luchar contra la corrupción y protagonizó además una bronca con Rodríguez, a quien llegó a espetarle: "Usted ni soñando es más honesta que yo, así que no le voy a permitir que me dé lecciones".

La presidenta de la Junta no hizo alusión en ningún momento a la Fundación Guadalquivir y, sólo al final de su alocución, dijo que "sobre ese caso nos hemos personado" en la causa que se investiga desde lo penal. El resto del tiempo, Díaz sólo ensalzó su política de "transparencia" y contra la corrupción. "No se crea más honesta que ninguno de los parlamentarios de esta Cámara", insistió la presidenta, mientras que la parlamentaria de Podemos le recriminó "esa coletilla de no le voy a permitir". "Es que usted no me puede prohibir nada", sentenció.

La también secretaria general de los socialistas andaluces relató la gestión de su gobierno y aseguró que "desde el primer día" que está en el cargo no se han dejado de dar pasos para reforzar todos los controles para dar confianza a los ciudadanos. "Hemos combatido la corrupción en todos los frentes, en transparencia, con la ley más avanzada del país o publicando la renta del Consejo de Gobierno, sus parejas y de los altos cargos". En lo que al control respecta, explicó que se ha reforzado las justificación de las subvenciones y el papel de la Intervención, entre otras medidas, así como ha asegurado que la Oficina Antifraude estará en funcionamiento "de manera inminente".

En su segunda intervención, Díaz acusó a Rodríguez de "llamar la atención y hacer todo el ruido posible", con un "espectáculo" que no tiene ninguna "utilidad" para los andaluces. Y es que, en opinión de la presidenta, Teresa Rodríguez planteó ante el Pleno una pregunta "por oportunismo y ventajismo, usando el calendario judicial", porque "hacer ruido es la única manera que encuentra para intentar sacar la cabeza dentro de su fuerza política".

El magistrado del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba ha dictado una sentencia en la que obliga a la Fundación Guadalquivir Futuro a devolver las cantidades retraídas a tres de los trabajadores contratados a través de ayudas al empleo de la Junta de Andalucía. En total, el colectivo -presidido por Ángeles Muñoz y en el que también estaba englobada la asociación Jóvenes hacia el futuro, liderada por su hijo, Cristian Menacho- tendrá que pagar 5.755 euros a tres de los trabajadores afectados y que han denunciado el caso por la vía social. La sentencia se ha notificado a finales de marzo y se trata de un procedimiento distinto al que se sigue en el juzgado de lo Penal, donde tanto Muñoz como Menacho se enfrentan hasta a ocho años de cárcel cada uno por dos delitos, uno de fraude contra la Administración pública y otro contra los derechos de los trabajadores.