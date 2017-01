Satse denuncia el ingreso de pacientes de la UCI en Reanimación

El Sindicato Profesional de Enfermería (Satse) denunció ayer que el pasado día 22 de enero cinco pacientes que deberían estar ingresados y atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía fueron ingresados en la Unidad de Reanimación postquirúrgica "como consecuencia de la falta de personal de enfermería para poder abrir un módulo con seis camas, que permanece desde hace meses cerrado".

El sindicato resaltó que de los cinco pacientes de la UCI "ingresados en una unidad diferente e inadecuada para su estado de salud como es la de Reanimación, dos pertenecían a lo que se denomina Código Ictus", el cual es un proceso de atención establecido en Andalucía y concedido sólo a algunos hospitales. Todo ello previa acreditación de ciertos estándares de calidad y requisitos de obligado cumplimiento. Sin embargo, estos dos pacientes, "a pesar de tener que estar ingresados y atendidos en la UCI, no lo estuvieron, dado que dicha unidad estaba ocupada al 100% y el módulo que permanece cerrado con seis camas no cuenta con el personal necesario para abrirse desde hace meses".

Satse recordó que la Unidad de Reanimación "cuenta con excelentes profesionales pero no dispone de los medios y recursos propios de una UCI", por lo que la atención en dicha unidad a pacientes propios de una UCI "no puede ser la adecuada, ni la que podrían recibir" en Cuidados Intensivos. De hecho, dichos pacientes aún estando en Reanimación, seguían a cargo de médicos de la UCI, pero "sin la cercanía ni presencia física de dicho personal por no encontrarse en dicha unidad".