Sánchez de Rojas destaca el valor simbólico de Córdoba para el mundo musulmán

El coronel Emilio Sánchez de Rojas, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Ministerio de Defensa, destacó ayer en una conferencia el valor de Córdoba para el mundo musulmán debido a su importancia durante el Califato Omeya y por la Mezquita como símbolo artístico y religioso. El experto incidió en que ese valor hace que se abran dos opciones para las células islamistas; por una parte, "respetarla" y que por ello no lleven a cabo atentados en la ciudad, o centrar su objetivo en ella para "provocar". "No existe la seguridad total, no se puede descartar, porque España es un objetivo declarado", puntualizó Sánchez de Rojas.

El analista hizo un recorrido por el mundo árabe, desde su origen y el ámbito que abarca, hasta las disgregaciones que se han llevado a cabo a lo largo de la historia. Aunque desde el punto de vista identitario religioso existen unas pautas comunes, "la llamada región MENA -entre Oriente Medio y el Norte de África- es la que compone el núcleo duro" y, desde luego, "la más influyente" tanto en el conjunto de ese mundo musulmán como en Occidente. Así, desglosó la situación de varios puntos calientes como Siria, Turquía, Libia, Yemen o Somalia y recordó la importancia del panarabismo.

Sánchez de Rojas -que ha ocupado la Agregaduría Militar en la embajadas de España en Amán y El Cairo- apuntó que las soluciones para impedir el avance y expansión del terrorismo islámico pasan no sólo por corregir el problema, sino por atacar las causas. En este sentido, manifestó que hay que analizar por qué se está produciendo esa "falta de integración" y propiciar las tendencias más moderadas. Así, apuntó que "el Islam es una religión pacífica", de hecho, el 98% de los musulmanes son moderados.