Promesas contra realidad

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha hecho oficial su candidatura como número uno del PSOE a las próximas elecciones municipales para revalidar el bastón de mando de Capitulares. La regidora esperó hasta el último día del cronograma estipulado por su partido para formalizar las candidaturas y además hizo un anuncio a través de Twitter, en esto en lo que ahora llaman la nueva política. Ambrosio y el portavoz del PP, José María Bellido, son por el momento los únicos candidatos oficiales a unos comicios que, tras la última encuesta del CIS, prometen. Del resto de fuerzas que ahora tienen representación en Capitulares, Ciudadanos sigue pensando si confiar en David Dorado o sorprender con un nuevo nombre, mientras que en IU están convencidos de que pueden imponer un candidato pese a la confluencia con Podemos. Ganemos, como ya dijimos en más de una ocasión, quedará diluido en ese proceso de convergencia y de UCOR nada se espera. Todas estas deliberaciones quedarán resueltas próximamente, pero lo que ahora está encima de la mesa -y además será la gran disputa- son los nombres de Ambrosio y Bellido.

Los dos aspirantes se han entregado de lleno a la nueva política de redes sociales, vídeos, mensajes positivos y caras amables. Hasta el portavoz popular sorprende ahora con su discurso sobre las personas y quienes lo peor lo están pasando, dejando a veces en un segundo plano la retahíla de datos económicos de la que siempre presumían. La regidora, sin embargo, ha iniciado su candidatura con un vídeo titulado #córdobaenmarcha en el que se atribuye los datos positivos de empleo, de creación de empresas y pernoctaciones y turistas. Todo esto sin olvidar su lado amable con otro vídeo en el que deseaba un buen Mayo Festivo para la Brigada Guzmán el Bueno desplazada en Letonia y para los cordobeses que están fuera.

Ni PSOE ni PP las tienen todas consigo para dar la vuelta a la pujanza de los nuevos partidos

Los dos se han puesto a recorrer los barrios y empezar a dar forma a su proyecto y los dos saben que tienen que hacer una renovación considerable en sus listas si quieren aspirar a más.

Siguiendo de ejemplo el caso que afecta a los medios de comunicación, en el que todo este reto de transformación digital no debe dejar a un lado el compromiso con el buen periodismo, la política debería seriamente reconsiderar sus estrategias. Sobre todo porque la mayoría de las veces el mundo virtual no tiene nada que ver con la realidad y porque los ciudadanos ya dejan de creerse el discurso buenista de los que van a cambiar todo.

Ni PP ni PSOE las tienen todas consigo para dar la vuelta a una tendencia que beneficia a los considerados partidos nuevos. En el caso de los populares, la situación a nivel nacional lastra sus posibilidades, aunque su papel como oposición le da margen. En el caso de los socialistas, no cabe duda de que la acción de gobierno afecta, más aún cuando en el último año de mandato empiezan a aflorar todas las cuestiones pendientes, que no son pocas. En estos momentos sigue sin haber una solución a la situación de las salas de barrio, que están dejando de prestar servicios a los usuarios. La Policía Local se ha puesto en pie de guerra y no cubre algunos servicios por los impagos y sus condiciones laborales. La licitación del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) va camino de eternizarse, la gestión en Urbanismo sigue sin desatascarse y, además, se suma otro proceso de diálogo para elaborar una ordenanza, Antequera nos toma la delantera para ser nudo logístico y al proyecto del tanatorio de San Rafael le surgen cada vez más dudas legales. Frente a todos estos problemas, Twitter y Mayo Festivo. El mundo ideal de la red contra la dura realidad.