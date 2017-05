El Pleno pide a Fomento que desista del baipás del AVE en Almodóvar

El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, fue bastante duro en su intervención y llegó a plantear que Rajoy "o se ríe de nosotros o no le importamos un comino". Blázquez coincidió en que la inversión "no nos beneficia en nada" y que es "lógico" que va a disminuir la frecuencia, frente a la ausencia de datos que argumentaron los portavoces de UCOR y Ciudadanos. "Hay que alzar la voz para que este proyecto no se haga", insistió.

García comparecerá en el Pleno para explicar el contrato con el CCF

El teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, comparecerá en el Pleno para dar explicaciones sobre el contrato de promoción que el Ayuntamiento firmó con el Córdoba Club de Fútbol y al que la Interventora ha realizado advertencias por no estar suficientemente justificado. Y lo explicará en el Pleno y no en comisión, como pedía Ciudadanos, porque Ganemos presentó una enmienda de sustitución que propone esta comparecencia y que fue apoyada tanto por IU como por PSOE. "Una vez más, Ganemos sacándoles las castañas del fuego", dijo el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, en referencia a este movimiento. No obstante, el portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, calificó el contrato de "chapuza" y pidió explicaciones, pero no a través de la comisión. Además, exigió al Ayuntamiento que "no se hagan más este tipo de cosas". El PSOE, a través de su concejala Mar Téllez, también coincidió en que la puesta en marcha de una comisión de investigación es algo "excesivo" para dar respuesta a las dudas que ha planteado este contrato y su posterior justificación. García defendió que "no haya nada que esconder" y que hubiera contestado a todas las preguntas en las comisiones que se celebran previamente a los plenos. "Cuando quiera le explico lo que es un contrato d patrocinio y resolvemos todas las dudas", insistió. El portavoz de Ciudadanos, David Dorado, que fue quien alertó desde el principio de posibles irregularidades, lamentó la "decepción" por no haber apoyado su propuesta y calificó de "casta" a Ganemos por evitar la comisión de investigación. Al PSOE lo acusó de tener "doble vara de medir" puesto que estando en la oposición exigieron varias comisiones de investigación como la de las polémicas por los espectáculos en la plaza de toros.