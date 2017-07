Plataforma por Córdoba denuncia una "abusiva" tala de árboles en la ciudad

El colectivo Plataforma por Córdoba denunció ayer la tala abusiva de árboles y arbustos en los parterres de la calle Santa Cecilia, en el barrio de Noreña, por parte de la Concejalía de Infraestructuras. Desde el grupo afirmaron que la reforma de estos parterres se ha saldado con la retirada de una adelfa de flor roja, que alcanzaba más de dos metros de altura y una gran anchura, un ficus elástico de alrededor 30 años, y de todos los pythosporum, especies todas perennifolias que aportaban verdor y oxígeno en todas las épocas.

"Lo que era un recoleto espacio es ahora una solanera, sin árboles de potencial gran porte -salvo un pino- y una visión desértica con un suelo cubierto por secas cortezas de pino donde se han plantado algunas hileras de rosales de cromatismo desvaído", denunciaron. El colectivo lamentó también que éstas "no aportarán verdor ni en invierno por estar podadas, ni en verano porque se cuecen con las temperaturas cordobesas y el continuo ataque de las plagas".

La organización hizo hincapié en la falta de sensibilidad que ha destruido plantas -con la consecuente devolución de carbono a la atmósfera, que contribuye al cambio climático- aportadas durante años por residentes del entorno y que le daban un carácter popular y multivarietal al jardín. A su juicio, "se debería haber respetado la vegetación preexistente y haber completado todo el espacio con pittosporum como en la avenida de Manolete o por una base de resistentes y siempre floridas lantanas como en la plaza del Moreno". La plataforma, además, denunció "la poda en exceso de los naranjos de la calle Manuel Fuentes Bocanegra, que soporta todo el sol del mediodía y la tarde". "En la recién remodelada calle Capitulares se ha secado una tipuana y un naranjo", añadió. Para el colectivo, esta situación "pone de manifiesto lo mal que se ejecuta el riego en las nuevas obras, sin consecuencias de responsabilidad por ello". El colectivo criticó también "la dejadez desde el Ayuntamiento". "Los políticos no son capaces de dar la orden de riego cuando ven que se va secando la arboleada de la puerta de la misma sede donde deberían ir a trabajar", consideró la plataforma, que incidió en que las "talas y podas abusivas no pasan por la Comisión del Árbol, que no se ha convocado desde el 30 de junio de 2016".

La organización criticó también "la escasa actuación de Equo" y, por ende, de Ganemos, que apoyan al gobierno municipal en lugar de corregir estas políticas tan nocivas para el medio ambiente en Córdoba.