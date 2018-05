El PSOE critica que el PP sea el partido del "no" a todos los proyectos

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, ha afirmado que desde que se inició el actual mandato en el Consistorio el PP "ha tenido siempre el 'no' en la boca para responder a cualquier iniciativa que haya surgido desde el equipo de gobierno municipal" de PSOE e IU. González ha comentado que el PP "ha dicho no, entre otras cuestiones, al plan para darle viabilidad a Rabanales 21 y al plan para mejorar la movilidad en el entorno del Hospital Reina Sofía, y que ha dicho no, ahora, a la ordenanza para impulsar la actividad económica de Córdoba y al plan para mejorar la movilidad relacionada con el futuro cercanías".

A esto se suma, según la portavoz socialista, que "las tareas que dependen de la coalición que mantienen el Partido Popular y Ciudadanos para apoyar a Rajoy no se llevan a cabo", como el Cercanías o la conexión entre la carretera de Palma y la del aeropuerto para darle viabilidad a la zona logística de El Higuerón. Para González, es la "actitud negativa" que mantiene el portavoz del PP, José María Bellido, la que ha llevado a esta fuerza política a estar "instalada en la descalificación, la bronca permanente y el no por el no, lo cual va a repercutir de forma perjudicial en Córdoba". Además, ha manifestado que no comprende la "actitud seguidista" que hace Ciudadanos de la estrategia del PP en Capitulares.