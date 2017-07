El PSOE reclama al PP que "no estorbe" si no va a ayudar a resolver la situación de Rabanales 21

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, respondió ayer domingo al portavoz municipal del PP, José María Bellido, acerca de las medidas adoptadas para la viabilidad del parque tecnológico Rabanales 21: "Si no va a ayudar ni a colaborar, por lo menos que no estorbe y no esté cuestionándolo todo", destacó González.

En una nota después de que Bellido señalase el sábado que "la solución planteada en el consejo de administración de Rabanales 21 por la Junta de Andalucía y apoyada por la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), no garantiza su futuro y mantiene al parque tecnológico en la UCI", González señaló que "la ampliación de capital de cuatro millones de euros que ha aprobado el Parque Tecnológico Rabanales 21, que son tres millones en efectivo y 900.000 euros de capitalización del préstamo participativo de la Universidad de Córdoba, es la misma propuesta que el PP planteó el 19 de junio y que, 15 días después, sin embargo, critica".

"Se repite la incoherencia cínica del PP", lamentó Carmen González, quien añade en ese sentido que "el PP dio una rueda de prensa apostando por las medidas que recoge el Plan de Viabilidad de Rabanales 21 y luego, cuando las ponemos en marcha, nos critican".

La portavoz socialista recordó que "desde el PP también se planteó que los socios de Rabanales 21 compraran suelo, principalmente la Junta". Con lo cual, según añadió, "la compra de suelo por parte de Emacsa entra dentro de las propuestas que el PP hizo". "Sugirieron además que el Ayuntamiento ampliase su participación en el capital social, y se va a hacer", apostilló la portavoz socialista.

Todo esto, según remarcó González, "es tal y como desde hace cuatro meses está contemplado en el Plan de Viabilidad y en la línea de lo que el PP propuso el 19 de junio".

"No pueden cambiar tanto de opinión", censuró la portavoz del PSOE, antes de recordar que "si hace dos semanas el PP estaba a favor de la ampliación de cuatro millones y de la compra de suelo, ¿cómo es que ahora no están a favor de lo mismo?". "Eso, independientemente de lo que se haga con el préstamo participativo de la Junta de Andalucía, que se verá qué es lo que se hace", concluyó Carmen González.